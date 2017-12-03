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Боязнь сцены сорвала цирковой номер лисенка Лексуса

Боязнь сцены сорвала цирковой номер лисенка Лексуса

В малом зале ОКЦ благовещенцам показали выступление местной цирковой студии «Фаворит». Впервые на сцену с артистами вышел лисенок Лексус, которого циркачи купили в приморском питомнике несколько месяцев назад. Но выступать лис отказался, животное испугалось сцены.

«Мы с ним занимаемся с сентября и специально к этому представлению выучили отдельный номер. Лексус должен был прыгать через препятствия и показывать стойку. Но в итоге он очень сильно испугался и ничего делать не стал. Он просто посидел на сцене, посмотрел. В дальнейшем он все равно будет участвовать в номерах, просто ему нужно привыкнуть», – поделилась художественный руководитель цирковой студии «Фаворит» Мария Балабанова.

Главной же героиней представления по замыслу была Бегемотиха, которая сбежала из зоопарка и попала в цирк. Бегемотихе помогала девочка, которая ее пыталась обучать и подобрать ей более подходящий цирковой жанр. Но из-за нестандартных форм героини ей многое не подходило. Но Бегемотиха так всем понравилась, что в цирке ее все равно решили оставить.

В программе цирковой студии использовалось несколько тем – космическая, футбольная, игровая. Зрители увидели номер с пуделем, воздушную гимнастику, акробатов, жонглеров, эквилибристов. Программа готовилась три месяца, в представлении участвовали 30 человек – это дети, которые занимаются в цирковой студии не первый год.

Длилось представление почти полтора часа и собрало полный зал зрителей. Подробнее – в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.

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#животные #культура

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