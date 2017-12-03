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сегодня, 14:39 2

Мошенник обманул благовещенку под видом ее начальника

Мошенник обманул благовещенку под видом ее начальника
Фото: 7info.ru

Жительницу Благовещенска обманули мошенники. Горожанке позвонил якобы ее работодатель и попросил перевести на счет более 30 тысяч рублей. Женщина выполнила просьбу. Позже выяснилось, что директор не звонил ей, а деньги она перевела неизвестным лицам.

По данному факту следственный отдел городской полиции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Полицейские просят амурчан в подобных случаях обращаться ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102 по мобильному телефону), 59-40-59, сообщает амурское управление МВД.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Странная история.

  • Конрад

    Конрад
    7 минут назад

    Если бы мне начальник позвонил с подобной просьбой, то пошёл бы по известному адресу.

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