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Водитель такси в Благовещенске сбил пешехода

Водитель такси в Благовещенске сбил пешехода

В Благовещенске 2 декабря вечером произошло ДТП с участием автомобиля такси. В аварии пострадали два человека – водитель и пешеход. Обоим понадобилась медицинская помощь.

Как рассказали корреспонденту Амур.инфо в городском отделе ГИБДД, происшествие случилось в 19:46 в районе дома 198/2 по улице Пионерской. Пешеход 1979 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко двигающимся автомобилем.

В результате пострадал сам пешеход и водитель Toyota Funcargo. Пешехода доставили в Амурскую областную клиническую больницу, таксиста – в травмпункт.

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#ДТП #здоровье #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    32 минуты назад

    Под носом у ГИБДД? Символично.....

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