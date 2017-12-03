Водитель такси в Благовещенске сбил пешехода

В Благовещенске 2 декабря вечером произошло ДТП с участием автомобиля такси. В аварии пострадали два человека – водитель и пешеход. Обоим понадобилась медицинская помощь.

Как рассказали корреспонденту Амур.инфо в городском отделе ГИБДД, происшествие случилось в 19:46 в районе дома 198/2 по улице Пионерской. Пешеход 1979 года рождения переходил проезжую часть в неустановленном месте перед близко двигающимся автомобилем.

В результате пострадал сам пешеход и водитель Toyota Funcargo. Пешехода доставили в Амурскую областную клиническую больницу, таксиста – в травмпункт.