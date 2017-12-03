В Благовещенске сгорел автомобиль
Рано утром 3 декабря в Благовещенске в переулке Западном загорелся автомобиль. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы ПЧ-2 в составе шести человек и двух единиц техники, а также дежурная смена спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ в составе трёх человек и одной единицы техники.
На момент прибытия огнеборцев автомобиль горел открытым пламенем.
В течение четырёх минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара автомобиль полностью уничтожен огнём. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.
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