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В Благовещенске сгорел автомобиль

В Благовещенске сгорел автомобиль
Фото: misanec.ru

Рано утром 3 декабря в Благовещенске в переулке Западном загорелся автомобиль. Оперативно к месту вызова прибыли огнеборцы ПЧ-2 в составе шести человек и двух единиц техники, а также дежурная смена спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ в составе трёх человек и одной единицы техники.

На момент прибытия огнеборцев автомобиль горел открытым пламенем.

В течение четырёх минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара автомобиль полностью уничтожен огнём. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на рядом стоящий жилой дом. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Лунфей?

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