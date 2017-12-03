Благовещенские исполнители организовали новый фестиваль авторской песни

В Благовещенске появился новый фестиваль авторской песни «Песни Амура». Его организовали два поющих Александра – Викулов и Мамин. Послушать сочинения местных исполнителей можно было 2 декабря вечером в ресторане Общественно-культурного центра.

Перед публикой выступили благовещенские авторы Любовь Наконечная, Юрий Морозов, Людмила Якушева, Сергей Бегун, Иван Зубарев, Виктор Литвиненко и другие. Среди участников были как профессионалы, которых благовещенцы видят на больших городских концертах, так и любители, например, выступающие на вечерах литературно-музыкального клуба «Амур».

Творческое сообщество поэтов-любителей появилось около двух лет назад. В социальной сети они основали группу «Амур» – литературно-музыкальный клуб», сегодня в ней более 1,5 тысячи участников не только из Благовещенска, но и из разных городов и даже стран. Теперь участники решили организовать целый фестиваль авторской песни.

«Фестиваль "Песни Амура" – дорогой сердцу, потому что наш местный, родной. Его цель – выявление новых талантов, которых нужно представлять публике, давать дорогу на профессиональную сцену. Но такие мероприятия сложны в организации и, как правило, не самоокупаемы. Нужны спонсоры, партнёры. Таланты всегда нуждаются в поддержке», – рассказал организатор клуба Александр Мамин.

В итоге новый фестиваль собрал много зрителей и длился почти два часа. Подробнее о том, как прошло мероприятие, читайте в разделе «Культпросвет» на сайте Амур.инфо.