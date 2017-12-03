Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:46 3

Амурская область оказалась в числе регионов с самыми большими долгами по зарплате

Амурская область оказалась в числе регионов с самыми большими долгами по зарплате
Фото: news.ykt.ru

Амурская и Кемеровская области, Приморский и Хабаровский края стали лидерами по размерам просроченной задолженности по заработной плате. Это связано с отсутствием собственных средств у предприятий, сообщил ТАСС руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

Тем не менее, как отметил специалист, есть и другие регионы, которые также формируют зарплатную задолженность по стране. Среди них Мурманская, Астраханская области, Красноярский край.

«Четверть из общего объема всей задолженности приходится на предприятия-банкроты, поэтому необходимо активно использовать механизм, предусмотренный законодательством по привлечению собственника к субсидиарной ответственности, а также привлекать недобросовестных арбитражных управляющих к уголовной ответственности», – подчеркнул Всеволод Вуколов.

Просмотров всего: 250

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    работа видна-дело движется

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Очередные успехи Козлова и его команды.

  • OT

    OT
    31 минута назад

    В советские времена за такие огрехи отчитывали достаточно крепко и это страшно было именно для карьеристов чубайсово-гайдаровского типа.

    А тут ныне иное политическое положение

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Власть 60

У главы Приамурья Александра Козлова родилась дочь
Общество

Искать недостающий фрагмент ступени «Союза» в Приамурье продолжат в выходные
Общество

Благовещенцы могут поучаствовать в акции «Елка желаний» и подарить подарки детям-инвалидам
Общество 6

Благовещенцы выстроились в символ борьбы со СПИДом