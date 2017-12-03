Амурская область оказалась в числе регионов с самыми большими долгами по зарплате

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Тем не менее, как отметил специалист, есть и другие регионы, которые также формируют зарплатную задолженность по стране. Среди них Мурманская, Астраханская области, Красноярский край.

«Четверть из общего объема всей задолженности приходится на предприятия-банкроты, поэтому необходимо активно использовать механизм, предусмотренный законодательством по привлечению собственника к субсидиарной ответственности, а также привлекать недобросовестных арбитражных управляющих к уголовной ответственности», – подчеркнул Всеволод Вуколов.