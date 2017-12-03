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Малооблачно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 3 декабря

Малооблачно и без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 3 декабря
Фото: 1tulatv.ru

В Амурской области 3 декабря установится малооблачная погода, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду, на севере – 2-7 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит 17...22 градуса мороза, на севере – минус 18…23, местами – около минус 30.

В Благовещенске в 7 часов утра за окном было минус 28 градусов, западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду, температура составит минус 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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