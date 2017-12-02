Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3декабря
Предыдущая новость
2 декабря 2017, 22:19 0

В Благовещенске цирк «Ап!» показал «АПсолютный космос» (фото)

В Благовещенске цирк «Ап!» показал «АПсолютный космос» (фото)

2 декабря в Благовещенске цирк «Ап!» представил зрителям новую программу «АПсолютный космос». Ребята продемонстрировали свои способности на сцене областной филармонии.

Для собравшихся провели краткий экскурс в астрономию – на большом экране кружили планеты Солнечной системы, галактики и бесконечная Вселенная, взлетала ракета, а циркачи строили сложнейшие гимнастические фигуры, устремленные вверх.

Были воздушная гимнастика, эквилибр на шаре, акробатика на мячах и многое другое.

Между номерами разыграли сертификат на 5 000 рублей от детского магазина. Его получила одна из зрительниц, которая пришла посмотреть на выступление родственника – участника цирка «Ап!».

Чувство невесомости этому цирку давно известно, а с силой притяжения они легко договорились. Воздушные гимнастки парили под куполом на полотнах, на трапеции и кольце, эквилибристы показывали чудеса на катушках и умудрялись при этом проникать через кольцо, жонглеры неустанно бросали вверх и неизменно ловили булавы, кольца и шары.

Художественный руководитель цирка «Ап!» Ольга Грибалёва-Фомина рассказала, что была идея сделать еще лучше, чем в прошлом году. Тогда артисты показывали программу «Вверх по радуге».

«Решили: лучше – это значит уже про космос», – говорит Ольга Грибалёва-Фомина. Она пояснила, что космос в данном случае – не только в привычном смысле, но и тот, который «существует в каждом человеке».

Увидеть новую программу цирка горожане смогут также в областной филармонии 3 декабря, начало – в 15:00.

Подробнее о субботнем выступлении читайте в рубрике «Культпросвет».

Просмотров всего: 173

#отдых

распечатать

Фотогалерея
+87
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

«Ледовый бал-2017» собрал около 500 благовещенцев
Культура

В ЦДШИ Благовещенска начались показы экологического спектакля
Общество 3

В Благовещенске снежная пушка пока работает ночью
Общество

«Легенда о Коловрате», «Атлантида», «Она»: кинопремьеры недели