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сегодня, 17:01 5

Определились соперники россиян на групповом этапе футбольного ЧМ-2018

Определились соперники россиян на групповом этапе футбольного ЧМ-2018
Фото: ftbl.ru

Стали известны соперники сборной России, с которыми она сыграет на групповом этапе чемпионата мира по футболу–2018. Это сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии (группа А), сообщает «Интерфакс».

Матчем открытия ЧМ-2018 станет противостояние России и Саудовской Аравии. Он пройдет 14 июня в столичных «Лужниках». 19 июня россияне сыграют с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25 июня – с Уругваем в Самаре.

«В нашей группе есть топовая команда Уругвая, сильная команда Египта, Саудовская Аравия, которую мы меньше знаем, но в целом на чемпионате мира слабых команд нет, надо готовиться к каждой и не считать, кто сильнее и слабее, иначе возможны сюрпризы. Такая задача будет стоять перед командой», – прокомментировал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Нельзя сказать, доволен я или нет. – сказал журналистам главный тренер сборной России Станислав Черчесов. – Группа такая, какая есть. Я не знаю ни одной из этих команд, ни разу с ними не встречался, за ними не следил и знаю, что в сборной Египта играет Салах, в команде Уругвая играет Суарес, Кавани. Все это имена, а что команды представляют себой, я пока не знаю».

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира в России – 14 июня, финал – 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

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#спорт

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Разве чемпионат у нас? А будет ли?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Мда новостники.... Еще бы завтра опубликовали

  • Немо

    Немо
    1 час назад

    Вряд ли с такой игрой выйдут из группы. Хотя футбольный функционер Фурсенко хлестался, что наши кривоногие футболисты готовятся изо всех сил....

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Пусть бегают-авось чудо сотворят! А если нет так согреются.

  • Алекс К

    Алекс К
    11 минут назад

    так россия хозяйка чемпионата,она выходит из группы полюбому...или нет?:)

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