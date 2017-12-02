Определились соперники россиян на групповом этапе футбольного ЧМ-2018

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Матчем открытия ЧМ-2018 станет противостояние России и Саудовской Аравии. Он пройдет 14 июня в столичных «Лужниках». 19 июня россияне сыграют с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25 июня – с Уругваем в Самаре.

«В нашей группе есть топовая команда Уругвая, сильная команда Египта, Саудовская Аравия, которую мы меньше знаем, но в целом на чемпионате мира слабых команд нет, надо готовиться к каждой и не считать, кто сильнее и слабее, иначе возможны сюрпризы. Такая задача будет стоять перед командой», – прокомментировал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Нельзя сказать, доволен я или нет. – сказал журналистам главный тренер сборной России Станислав Черчесов. – Группа такая, какая есть. Я не знаю ни одной из этих команд, ни разу с ними не встречался, за ними не следил и знаю, что в сборной Египта играет Салах, в команде Уругвая играет Суарес, Кавани. Все это имена, а что команды представляют себой, я пока не знаю».

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. Начало турнира в России – 14 июня, финал – 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.