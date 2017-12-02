В Тынде пожарные спасли от огня девять автомобилей

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1 декабря в Тынде пожарные тушили пристройку к стояночному боксу. Они спасли от огня девять автомобилей – как легковых, так и грузовых.

В какое время поступило сообщение о пожаре, не уточняется. Когда боевые расчеты прибыли на место происшествия, горела кровля пристройки. На то, чтобы ликвидировать открытый огонь, ушло 13 минут. Пожарные отстояли шесть легковых и три грузовых машины. Пламя повредило пристройку к стояночному боксу по всей площади.

В тушении участвовали три боевых расчета пожарной части № 3 Тынды – в общей сложности 12 человек. Причину пожара установят специалисты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.