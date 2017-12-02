В Приамурье найден последний фрагмент первой ступени ракеты, запущенной с Восточного

Фото: interfax-russia.ru

2 декабря в Амурской области нашли последний, четвертый фрагмент первой ступени ракеты, которая была запущена с космодрома Восточный. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил глава Зейского района Андрей Ложечкин.

Четвертый фрагмент найден в Тындинском районе, в зоне падения. Андрей Ложечкин уточнил, что о вывозе находки пока речи не идет.

Ранее в Тындинском районе были обнаружены три других фрагмента первой ступени ракеты.

Ведутся поиски частей ракеты-носителя и в Якутии. 30 октября в Вилюйском районе обнаружили четыре фрагмента «Союза». По словам специалистов министерства охраны природы республики, радиационный фон в местах падения держится в норме.

Запуск ракеты с Восточного состоялся 28 ноября. Старт прошел успешно, однако спутники, которые ракета-носитель должна была доставить на орбиту, не вышли на связь. Предполагается, что они могли затонуть в Атлантике.

Создана аварийная комиссия, которая занимается анализом причин нештатного пуска.