Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:40 0

Кубок Благовещенска по вольной борьбе собрал участников из восьми регионов (фото)

Кубок Благовещенска по вольной борьбе собрал участников из восьми регионов (фото)

В течение трех дней – 1, 2 и 3 декабря – в Благовещенске проходит открытый Кубок областного центра по вольной борьбе. Соревнования идут в спорткомплексе «Юность», их участниками стали около 400 борцов из восьми регионов России. Также в столицу Приамурья прибыли спортсмены из Харбина.

Парад открытия состоялся 2 декабря. На нем свое мастерство зрителям продемонстрировали юные художественные гимнастки. Также участников поприветствовал трехкратный чемпион России (2014, 2015 и 2016 годы) по вольной борьбе Александр Богомоев, который прилетел в Благовещенск.

Именитый спортсмен будет наблюдать за соревнованиями, а 3 декабря проведет в «Юности» мастер-класс для борцов.

Просмотров всего: 88

#визиты #спорт

распечатать

Фотогалерея
+48
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

«Ледовый бал-2017» собрал около 500 благовещенцев
Спорт

В первый день зимы в Благовещенске пройдет ледовый бал
Общество 6

Благовещенский бодибилдер первым на Дальнем Востоке завоевал престижный титул и 4,5 тысячи евро в придачу
Спорт

Трехкратный чемпион России по вольной борьбе приедет в Приамурье