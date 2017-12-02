Кубок Благовещенска по вольной борьбе собрал участников из восьми регионов (фото)

В течение трех дней – 1, 2 и 3 декабря – в Благовещенске проходит открытый Кубок областного центра по вольной борьбе. Соревнования идут в спорткомплексе «Юность», их участниками стали около 400 борцов из восьми регионов России. Также в столицу Приамурья прибыли спортсмены из Харбина.

Парад открытия состоялся 2 декабря. На нем свое мастерство зрителям продемонстрировали юные художественные гимнастки. Также участников поприветствовал трехкратный чемпион России (2014, 2015 и 2016 годы) по вольной борьбе Александр Богомоев, который прилетел в Благовещенск.

Именитый спортсмен будет наблюдать за соревнованиями, а 3 декабря проведет в «Юности» мастер-класс для борцов.