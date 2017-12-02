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сегодня, 13:11 0

ОНФ подозревает администрацию Серышева в нарушениях законодательства

ОНФ подозревает администрацию Серышева в нарушениях законодательства
Фото: vsevybory.ru

Активисты Общероссийского народного фронта в Амурской области держат на контроле ситуацию в поселке Серышево. Там возникли серьезные проблемы с обеспечением жителей качественной питьевой водой. Общественники полагают, что в этом есть вина администрации, которая могла нарушить законодательство.

Речь, в частности, о неэффективном расходовании бюджетных средств при строительстве водозаборной скважины в Серышеве. Как выяснили активисты, в 2015, 2016 и 2017 годах администрация поселка организовывала аукционы на проведение работ по ремонту и строительству скважины. Их общая стоимость превышает 4 миллиона рублей. По результатам торгов контракты подписывались с одним и тем же предприятием. При этом своих обязательств организация должным образом не исполняла, но оговоренные суммы на основании подписанных заказчиком актов выполненных работ всегда получала, сообщается на сайте ОНФ.

«Из-за нарушений, допущенных при строительстве скважины, страдают жители поселка с населением более 10 тысяч человек. Гражданам приходится употреблять воду в ненормативном состоянии либо тратить время и деньги на приобретение качественной питьевой воды. Особенно тяжело в этой ситуации приходится малообеспеченным категориям населения», – говорится в сообщении.

Эксперты ОНФ усмотрели в действиях местных чиновников и руководства подрядной организации массу нарушений законодательства. Речь, в частности, о нарушении Градостроительного кодекса. Согласно ему, водозаборная скважина относится к объектам капитального строительства и не может быть возведена без разрешения и проектной документации. А гарантийный срок обслуживания таких объектов – 5 лет, а не 12 месяцев, как определил заказчик.

О сложившейся в поселке ситуации активисты поставили в известность правительство области и правоохранительные органы.

«В ходе проверки полиция подтвердила доводы экспертов ОНФ об имеющихся нарушениях, – рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова. – Установлено, что работы по ремонту и восстановлению скважины проведены подрядчиком недолжным образом. В связи с этим стражи порядка намерены провести еще ряд дополнительных мероприятий в рамках доследственной проверки для решения вопроса о возбуждении в отношении руководителя подрядной организации уголовного дела. В этих целях в 2018 году будет также проведена судебная строительно-техническая экспертиза объекта. Все это время данный вопрос будет оставаться в повестке регионального отделения ОНФ».

За комментарием администрации Серышева ИА «Амур.инфо» намерено обратиться 4 декабря, в первый рабочий день новой недели.

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#ЖКХ

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