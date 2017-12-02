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сегодня, 12:46 0

В Циолковском должен появиться собственный судебный участок

В Циолковском должен появиться собственный судебный участок
Фото: Игорь Агеенко / ТАСС

Заксобрание Амурской области внесло в Госдуму РФ законопроект об увеличении штата мировых судей в регионе. Такая мера нужна для того, чтобы создать судебный участок в ЗАТО Циолковский, сообщает «Парламентская газета».

Амурские депутаты хотят увеличить число судебных участков в Приамурье с 49 до 50. Для этого необходимо внести поправку в закон «О численности мировых судей в субъектах Российской Федерации». Ее принятие также потребует увеличения штата судебных приставов – на два человека.

«При формировании участков 17 лет назад в закрытом поселке Углегорск при военном ракетодроме Свободный было 5 500 человек, – отмечают амурские депутаты. – После этого Федерация решила строить многоцелевой космодром Восточный, а поселок был переименован в Циолковский и получил статус города. Уже сейчас в нем прописаны 8 743 человека плюс 12 000 строителей. Они возводят 42 дома на 12 тысяч сотрудников космодрома, и в 2018 году город разрастется до 25 тысяч человек».

При этом ближайший мировой судья находится в 49 километрах от Циолковского. На конвоирование туда участников судебных слушаний в 2017 году областным управлением МВД запланированы трудозатраты в количестве 3 760 человеко-часов.

«На необходимость судебного участка в городе указывают и многочисленные обращения органов госвласти, организаций и законопослушных граждан, нуждающихся в судебной защите своих прав», – сказано в пояснительной записке законопроекта.

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#закон #заксобрание #суды #Циолковский

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