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На месте крушения самолета в Экимчане установили памятник

На месте крушения самолета в Экимчане установили памятник

В поселке Экимчан на месте, где произошло крушение самолета Ан-2, установили памятник погибшему пилоту Сергею Кошевому. Его изготовили работники аэропорта.

«Здесь 7 ноября 2017 г. при вынужденной посадке, отвернув горящий самолёт Ан-2 от жилых домов, погиб пилот-инструктор Кошевой Сергей Владимирович», – гласит надпись на памятной табличке. Саму конструкцию венчает самолет, устремленный ввысь.

По словам местных жителей, памятник установили около недели назад.

Как сообщало Амур.инфо, авиакатастрофа на окраине Экимчана произошла утром 7 ноября. Самолет Ан-2 выполнял частный рейс в село Удское Хабаровского края. В нем находились два пилота – Андрей Карнаух и Сергей Кошевой. В какой-то момент самолет начал терять высоту, попытка дотянуть до взлетно-посадочной полосы не увенчалась успехом. Ан-2 упал и загорелся. Андрей Карнаух спасся, а Сергей Кошевой погиб. Известно, что пилоты направили самолет подальше от жилых домов, чтобы избежать жертв.

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#авиакатастрофа в Экимчане #память #происшествия #транспорт

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