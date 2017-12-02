Источник: в Благовещенске покончил с собой школьник

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В Благовещенске произошло несчастье. Как рассказал ИА «Амур.инфо» информированный источник, свел счеты с жизнью ученик школы № 25. Подростку было 15 лет.

По словам источника, о случившемся стало известно утром 2 декабря. Обстоятельства, а также день, когда произошло ЧП, неизвестны.

В СУ СКР по Амурской области информагентству эти сведения не подтвердили, но и не опровергли. В ведомстве пояснили, что не комментируют подобную информацию.