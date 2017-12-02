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сегодня, 11:15 8

Источник: в Благовещенске покончил с собой школьник

Источник: в Благовещенске покончил с собой школьник
Фото: vesti22.tv

В Благовещенске произошло несчастье. Как рассказал ИА «Амур.инфо» информированный источник, свел счеты с жизнью ученик школы № 25. Подростку было 15 лет.

По словам источника, о случившемся стало известно утром 2 декабря. Обстоятельства, а также день, когда произошло ЧП, неизвестны.

В СУ СКР по Амурской области информагентству эти сведения не подтвердили, но и не опровергли. В ведомстве пояснили, что не комментируют подобную информацию.

Просмотров всего: 4173

#происшествия #школа

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Комментарии
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  • Genius1234

    Genius1234
    4 часа назад

    видимо 2 декабря ?

  • алмазик

    алмазик
    4 часа назад

    приндец....

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    4 часа назад

    Именно в школе? Или вообще в Благовещенске?

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    4 часа назад

    Кошмар,конечно.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    4 часа назад

    очередной заголовок из серии "купить можно карандаш где?".

  • Супрастинка

    Супрастинка
    4 часа назад

    2 Декабря мож

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Ничего не известно. А новость есть

  • Rosa

    Rosa
    7 минут назад

    Школа 25- лидирует по числу самоубийств и убийств. Что-то с ней не так.(((

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