У главы Приамурья Александра Козлова родилась дочь

Фото: instagram.com/gubernatorlive

Губернатор Амурской области Александр Козлов поделился в своем Инстаграме новостью: у него родилась дочь. Глава региона сообщил, что вес ребенка 4 килограмма, а рост – 56 сантиметров.

О том, как было решено назвать малышку, не уточняется.

Пользователи Инстаграма поздравили Александра Козлова с этим событием. «Александр Александрович, поздравляем Вас!!! Крепкого здоровья Вашей доченьке!!!» – написал, в частности, один из них.