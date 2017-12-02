У главы Приамурья Александра Козлова родилась дочь
Губернатор Амурской области Александр Козлов поделился в своем Инстаграме новостью: у него родилась дочь. Глава региона сообщил, что вес ребенка 4 килограмма, а рост – 56 сантиметров.
О том, как было решено назвать малышку, не уточняется.
Пользователи Инстаграма поздравили Александра Козлова с этим событием. «Александр Александрович, поздравляем Вас!!! Крепкого здоровья Вашей доченьке!!!» – написал, в частности, один из них.
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