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сегодня, 10:56 1

У главы Приамурья Александра Козлова родилась дочь

У главы Приамурья Александра Козлова родилась дочь
Фото: instagram.com/gubernatorlive

Губернатор Амурской области Александр Козлов поделился в своем Инстаграме новостью: у него родилась дочь. Глава региона сообщил, что вес ребенка 4 килограмма, а рост – 56 сантиметров.

О том, как было решено назвать малышку, не уточняется.

Пользователи Инстаграма поздравили Александра Козлова с этим событием. «Александр Александрович, поздравляем Вас!!! Крепкого здоровья Вашей доченьке!!!» – написал, в частности, один из них.

Просмотров всего: 155

#губернатор #дети #жизнь

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 минуты назад

    Отставив разницу на политические взгляды, поздравляю. С рождением детей ценности меняются, происходит разворот на 180 градусов в мироощущениях.. Счастья вам.

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