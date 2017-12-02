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сегодня, 10:46 0

На строительстве Восточного вскрылись новые махинации: возбуждено два уголовных дела

В Москве и Ставропольском крае возбудили два уголовных дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома Восточный. Махинации с его стороны были выявлены Военной прокуратурой Восточного военного округа.

Так, установлено, что гендиректор ООО «Управление механизации строительства» умышленно предоставил во ФГУП «"Спецстройтехнологии" при Спецстрое России» подложные банковские гарантии. Целью было получение аванса по пяти договорам на строительство объектов космодрома. Генподрядчик проавансировал этой компании около 800 миллионов рублей, однако ее гендиректор договорные обязательства не выполнил, растратив большую часть аванса.

Как сообщается на сайте Военной прокуратуры Восточного военного округа, в отношении гендиректора ООО «Управление механизации строительства» были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

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#космодром #криминал #финансы

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