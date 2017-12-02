В новой серии Gubernator Live рассказали о шести центрах экономического роста в Приамурье

В новой серии Gubernator Live о центрах экономического роста рассказала министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

«Область будет развиваться по шести центрам экономического роста. Это центр добычи полезных ископаемых – он сосредоточен на севере нашей территории и основан на проектах золотодобычи, освоения угольных месторождений, таких как Огоджа. Соответственно, в комплексном плане предполагается развитие инфраструктурных и социальных проектов, привязанных к территории севера», – отметила, в частности, Светлана Балова.

Еще один центр экономического роста, названный Баловой, – центр газохимии и нефтехимии. К нему относятся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири» и город Свободный. Министр напомнила, что правительством РФ сформирован и утвержден комплексный план развития Свободного.

Другие названные центры роста – туристско-рекреационная зона на границе с Китаем, агропромышленность в южных районах, энергетика и космический центр.