Главе сельсовета в Зейском районе грозит до 7 лет колонии из-за сына

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В Зейском районе возбудили уголовное дело в отношении главы Дугдинского сельсовета. Его подозревают в превышении должностных полномочий: чиновник незаконно обеспечил жильем сына.

По версии правоохранителей, глава Дугдинского сельсовета заключил с сыном договор социального найма муниципальной квартиры. Это было сделано в рамках программы переселения граждан из ветхого жилья, расположенного в зоне БАМа и в Зейском районе.

По документу, сыну передавалось в бессрочное владение и пользование жилое помещение площадью 66 «квадратов», построенное по данной программе. При этом сын в списках граждан, имеющих право на переселение в рамках программы, не значился и на учете в качестве нуждающегося в жилье не состоял.

За совершение подобного преступления судом может быть назначено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Амурской области.