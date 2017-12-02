В Роскосмосе назвали наиболее вероятное место падения головной части ракеты, запущенной с Восточного

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Место, о котором идет речь, имеет координаты: 42-й градус северной широты и 38-й градус западной долготы. Разброс по трассе падения составляет -120 +230 километров, +-45 километров перпендикулярно трассе падения, сообщается на сайте Роскосмоса.

Также члены комиссии определили, что наземные средства Восточного и совместный расчет подготовки пуска отработали штатно и без замечаний. «Вопросов к наземной инфраструктуре космодрома нет», – отмечает Роскосмос. Нет замечаний у комиссии и к работе систем и агрегатов ракеты-носителя «Союз-2.1б». Космическая головная часть после отделения была выведена на опорную орбиту штатно.

Принято решение о разрешении пусков ракет-носителей типа «Союз-2» согласно ранее утвержденному графику.

Работа комиссии продолжается. Следующее ее заседание намечено на 12 декабря.