Благовещенца, напавшего с ножом на врача в поликлинике, посадили под домашний арест

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Благовещенский городской суд избрал меру пресечения благовещенцу, подозреваемому в покушении на убийство врача. С ходатайством о заключении подозреваемого под стражу обратился следователь амурского следственного управления.

Нападение произошло во второй благовещенской поликлинике 29 ноября. Мужчина поджидал заместителя заведующей у ее кабинета. Когда врач подошла к двери, он втолкнул ее в кабинет и нанес женщине не менее двух ударов ножом в область поясницы.

Вред, причиненный здоровью пострадавшей, в деле характеризуется легким. Ранее сообщалось, что врач получила колото-резанные раны, но внутренние органы не были задеты, поэтому пострадавшую после оказания необходимой помощи в тот же день отпустили домой. Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин комментируя произошедшее сообщил, что врач городской поликлиники, на которую напали на рабочем месте, психологически сломлена.

Подозреваемого в нападении задержали благовещенские полицейские. Во время обыска у него дома нашли и изъяли орудие преступления.

В суде следователь требовал заключить благовещенского пенсионера под стражу, обосновывая это тем, что нападавший подозревается в совершении особо тяжкого преступления – покушении на убийство. Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Следователь предположил, что подозреваемый, оставаясь на свободе, может попытаться скрыться или снова совершить преступление. Подозреваемый против заключения под стражу возражал.

Суд учел все доводы, а также то, что ранее пенсионер не был судим, и принял более мягкую меру пресечения – подозреваемого посадили под домашний арест. Ближайшие два месяца мужчина должен провести дома. Ему запрещено общаться с участниками уголовного дела, пользоваться какими либо видами связи. В числе исключений вызов скорой, полиции или других экстренных служб.