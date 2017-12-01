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1 декабря 2017, 20:49 8

Рядом со стартовым столом на Восточном обнаружили несанкционированные свалки

Рядом со стартовым столом на Восточном обнаружили несанкционированные свалки
Фото пресс-службы амурского ОНФ

Наличие несанкционированных свалок на территории космодрома Восточный проверила специальная комиссия. Узнали о них благодаря проекту ОНФ «Генеральная уборка».

О свалках на территории стратегического объекта и даже в непосредственной близости от стартового стола узнали из «Интерактивной карты свалок». Места нелегального складирования отходов на ней указывают сами амурчане.

На место с проверкой выехала комиссия. В ее состав вошли не только представители Общероссийского народного фронта, но и заместитель председателя амурского правительства Алексей Венглинский, работники прокуратуры, Роскосмоса, Роспотребнадзора, представители заинтересованных органов исполнительной власти правительства Амурской области, главы и специалисты администрации ЗАТО «Циолковский».

Комиссия посетила не менее пяти объектов, на каждом из которых были взяты пробы почвы и зафиксированы факты незаконной свалки строительного мусора.

«В первую очередь нужно сделать наглядную карту-схему всех несанкционированных свалок в этом районе. Для этого необходимо понять, кому и на каком основании принадлежат те земельные участки, на которых находятся увиденные нами горы мусора, определить организации, ответственные за образование несанкционированных свалок и обязать их провести рекультивацию мест незаконного хранения строительного мусора», – заявил Алексей Венглинский.

На совещании ликвидировать свалки поручили администрации ЗАТО «Циолковский».

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#космодром

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    3 часа назад

    Газпромовцы похитрей - те мусор тупо закапывают. Вагонами.

  • архивная

    архивная
    3 часа назад

    Одним словом работают временщики,им на всё наплевать.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    а нам тут жить...

  • ИТЛ

    ИТЛ
    3 часа назад

    Венглинский проверяющий. Насмешили. у него везде бардак , а он едет проверяющим. Парнография однако.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Я под столом...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    И закапывают его наркоманы. А потом спутники в Атлантику падают.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    твою ж дивизию!.. позорище!

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Так там есть лютый свадебный генерал-Чмыров.

    Это разве не в его ведомстве бардак?

    А на камеру он такой грозный.... А по факту никчёмный чинуша не умеющий навести элементарный порядок. Только щёки раздувать способен.

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