Рядом со стартовым столом на Восточном обнаружили несанкционированные свалки

Фото пресс-службы амурского ОНФ

Наличие несанкционированных свалок на территории космодрома Восточный проверила специальная комиссия. Узнали о них благодаря проекту ОНФ «Генеральная уборка».

О свалках на территории стратегического объекта и даже в непосредственной близости от стартового стола узнали из «Интерактивной карты свалок». Места нелегального складирования отходов на ней указывают сами амурчане.

На место с проверкой выехала комиссия. В ее состав вошли не только представители Общероссийского народного фронта, но и заместитель председателя амурского правительства Алексей Венглинский, работники прокуратуры, Роскосмоса, Роспотребнадзора, представители заинтересованных органов исполнительной власти правительства Амурской области, главы и специалисты администрации ЗАТО «Циолковский».

Комиссия посетила не менее пяти объектов, на каждом из которых были взяты пробы почвы и зафиксированы факты незаконной свалки строительного мусора.

«В первую очередь нужно сделать наглядную карту-схему всех несанкционированных свалок в этом районе. Для этого необходимо понять, кому и на каком основании принадлежат те земельные участки, на которых находятся увиденные нами горы мусора, определить организации, ответственные за образование несанкционированных свалок и обязать их провести рекультивацию мест незаконного хранения строительного мусора», – заявил Алексей Венглинский.

На совещании ликвидировать свалки поручили администрации ЗАТО «Циолковский».