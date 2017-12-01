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1 декабря 2017, 20:28 1

«Ледовый бал-2017» собрал около 500 благовещенцев

«Ледовый бал-2017» собрал около 500 благовещенцев
Фото: amurobl.ru

«Ледовый бал-2017» прошел на стадионе «Амур» в Благовещенске. На мероприятии торжественно открыли зимний спортивный сезон. На коньки встал и амурский губернатор.

«Ледовый бал» в этом году собрал больше участников, чем в прошлом. Поучаствовать в мероприятии пришли около 500 благовещенцев. Бал начался в 18:00 на стадионе «Амур».

Зимний спортивный сезон открыли показательные выступления хоккеистов. На лед вышли участники команды «Форвард» из спортивной школы № 3. После для гостей вечера провели развлекательные конкурсы «Слалом с мячом», «Керлинг», «Тачка» и «Боулинг». Согреться участники могли бесплатным горячим чаем. Работала в этот вечер на стадионе и полевая кухня.

Участие в празднике приняли не только благовещенцы. На «Ледовый бал» приехали дети из детского дома Дмитриевки.

«Традиционное открытие ледового бала совпало с 1 декабря – Днём хоккея в России. В Приамурье этом году будет залито 270 ледовых площадок, из них только 62 – в Благовещенске. Больше 500 спортивных мероприятий пройдёт в новогодние праздничные дни. В начале года, 14 января, на день рождения знаменитого хоккеиста Харламова, мы организовали и провели матч на границе на реке Амур. Подписали соглашение с китайской стороной, по которому наши детские и взрослые команды ездят друг другу в гости. В 2018 году пройдёт такой же матч. Мы уделяем внимание не только ледовым каткам, будут подготовлены лыжня, площадки для других зимних видов спорта», – пообещал губернатор Александр Козлов, который принял участие в открытии «Ледового бала-2017».

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#губернатор #отдых #спорт #хоккей

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Комментарии
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  • Татьяна023

    Татьяна023
    3 часа назад

    А больше фотографий не будет?

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