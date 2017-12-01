На поддержку амурского бизнеса дополнительно выделят 50 миллионов рублей

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На развитие и поддержку амурского бизнеса в 2018 году дополнительно выделят 50 миллионов рублей. Об этом губернатор Приамурья Александр Козлов заявил на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

«Решение принято буквально сегодня. Мы прекрасно понимаем, что бизнесу нужно помогать, нужно дать тот толчок, который поможет предпринимателям выйти на новый уровень. Средства запланированы, теперь их нужно грамотно распределить. Я попрошу сделать это совместно с предпринимателями, чтобы и у нас и у них было понимание, на что необходимо направить финансирование. Сейчас область находится в стадии формирования бюджета. И, как я уже неоднократно говорил, решение вопросов именно во время планирования позволяет снять часть проблем в последующем. Плановый подход позволил нам за последнее время значительно улучшить показатели самого бюджета, и при этом решать проблемы транспорта, образования, здравоохранения и социальной защиты», – сказал Александр Козлов.

На поддержку предпринимателей в рамках региональной подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области» в 2017 году было предусмотрено чуть более 7 миллионов рублей, из них почти 5,5 миллионов поступили федерального бюджета. Деньги направили на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах на возмещение первоначального взноса по лизингу; уплату процентов по кредитам, привлеченных в российских кредитных организациях; возмещение части затрат предпринимателям, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

В расчете на субсидии из федерального бюджета в региональном министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства разработали презентовали проект по созданию Центра поддержки бизнеса и инвестиций. В его состав войдут Фонд развития кредитования субъектов МСП, Центр развития предпринимательства, Региональная гарантийная организация, Микрофинсовая организация, Молодежное предпринимательство, Агентство по привлечению инвестиций, Центр поддержки экспорта.

«На базе действующей Региональной гарантийной организации планируется создать микрофинансовую организацию, которая позволит обеспечить равный доступ субъектов МСП к кредитным ресурсам и развить в области систему микрозаймов для малого бизнеса. Помимо этого, в целях отбора физических лиц в возрасте до 30 лет, имеющих способности к ведению предпринимательской деятельностью и прохождению обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания МСП, будет создано Молодёжное предпринимательство «Амурский Бизнес Фарватер». Это позволит решить многие стратегические задачи по развитию предпринимательства: вовлечь в процесс молодежь, увеличить число вновь созданных субъектов МСП», – сказал министр ВЭСТиП Сергей Дмитриенко.

В министерстве рассчитывают, что к 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится не менее, чем на 700 единиц, а к 2020 году до 2 100. На развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в области из федерального бюджета в следующем году планируется привлечь порядка 76 миллионов рублей. Всего амурские бизнесмены смогут рассчитывать на 140 миллионов рублей.