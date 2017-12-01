За подложные билеты на 10 тысяч рублей госинспектор в Приамурье может сесть на 6 лет

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В мошенничестве с использованием своего служебного положения подозревается жительница Благовещенска. Следователи считают, что женщина, предъявив подложные проездные билеты, получила 10 тысяч рублей.

Под подозрение попала 35-летний государственный инспектор. По работе она выезжала в служебные командировки в Селемджинский и Магдагачинский районы. Когда вернулась, предоставила в бухгалтерию проездные билеты и получила компенсацию в 10 тысяч рублей. Оказалось, проездные были подложные.

Подлог выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции благовещенской полиции. Следователи возбудили 3 уголовных дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», которые позже объединили в одно производство.

Женщина не признала свою вину. Следователи окончили расследование уголовного дела и направили материалы в суд.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.