В Сети распространяют информацию о драках и травмах в Амурском кадетском корпусе

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В Благовещенске по одному из мессенджеров рассылают сообщения о новых проверках в Амурском кадетском корпусе. В нем говорится о том, что с сентября в Амурском кадетском корпусе выявили две драки, 38 травм у учащихся. Анонимные авторы утверждают, что информацию озвучивали на заседании комиссии совета профилактики, которое прошло в АКК.

Корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщения переслали родители курсантов кадетского корпуса. Они пояснили, что эту информацию распространили преподаватели АКК, хотя, сообщения получили опосредованно – от других родителей. Официального авторства у них нет.

В сообщениях указывается, что в Благовещенске состоялось расширенное заседание совета по профилактике правонарушений среди кадетов. С сентября было выявлено три грубых нарушения, в том числе две серьезные драки. Появилась информация о том, что пять кадетов состояли в группе «Мужское государство». За три месяца зарегистрировали 38 случаев получения травм, из них 27 – с обращением в больницу.

Областное министерство образования также сообщало, что в АКК прошло расширенное заседание совета профилактики с участием представителей министерства, ОНФ, сотрудников наркодиспансера, комиссии по делам несовершеннолетних. В официальной информации нет данных о травмах и драках, но сообщается, что «по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в корпусе уменьшилось количество травматизма».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова, которая была участником этого совещания, подтвердила корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в анонимном сообщении указаны верные цифры.

«Что касается травм, то в основном они получены на физкультуре, хотя есть и бытовые. Конечно, всё сразу изменить не получается. Но я хотела бы отметить, что налицо перемены к лучшему. Руководство корпуса не скрывает наличие проблем. Ищет пути решения, стали собирать комиссию по профилактике. Меня лично порадовало, что в АКК появился новый психолог, что наконец заработал орган самоуправления кадетской чести. Воспитатели теперь работают не до 18 часов, а до 19:30. Все кружки работают до 20:00. Я считаю, что работа движется».

Также в официальном сообщении имеется информация о том, что в кадетском корпусе проводилось медицинское тестирование учащихся 9–11 классов. Итоги его неизвестны. Тогда как в сообщении, распространяемом среди родителей, указано: «Наркотических веществ ни у кого не обнаружено. Но из 117 кадетов, сдавших анализы, у 44 кадетов выявлен положительный результат на котинин. Это значит, что у 44 детей положительная проба на никотин».

В сообщении минобра дополняется, что председатель родительского комитета корпуса предложила провести медицинское тестирование среди обучающихся 6-8 классов и сделать такие мероприятия регулярными. Также по итогам заседания руководству АКК рекомендовано вовлечь как можно больше воспитанников в систему дополнительного образования и рассмотреть возможность закрепления за кадетами, которые будут поставлены на внутришкольный контроль, взрослого наставника.

Информацию прокомментировал также и. о. директора АКК Анатолий Борисюк: «Что касается травм, то бытовая травма была всего одна, остальные травмами не являются, так как не несли вредных последствий для здоровья. Зафикисированные драки – это, скорее, потасовки, которые периодически неизбежно возникают между подростками. Пятеро учащихся не входили в группу "Мужское государство", установлено, что они просто интересовались этой информацией в Сети».