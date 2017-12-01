В Приамурье с начала года сбросили в Амур 43 миллиона кубометров сточных вод

Фото: canalizator-pro.ru

За девять месяцев 2017 года в реку Амур на территории Амурской области было сброшено более 43 миллионов кубометров сточных вод. За весь 2016 год в регионе было сброшено свыше 82 миллионов кубометров стоков. Такие цифры ИА «Амур.инфо» озвучили в Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуре.

По словам помощника благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Михаила Клюшниченко, амурские предприятия, которые ведут сбросы стоков, проверяются. С 7 августа 2017 года, когда была образована Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура, ею в области выявлено 46 нарушений законодательства. Возбуждено 22 административных дела, 4 исковых заявления направлены в суды.

«Типичное нарушение, которое выявляется в ходе деятельности хозяйствующих субъектов, – использование водного объекта без разрешительных документов. Также распространен сброс сточных вод, в которых содержание вредных загрязняющих веществ выше допустимых значений», – говорит Михаил Клюшниченко.

В отношении таких нарушителей возбуждаются дела по статье 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий», а также по части 4 статьи 8.13 «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение». Для юридических лиц они предполагают крупные штрафы и административное приостановление деятельности.

Два амурских предприятия в сфере ЖКХ, по заявлению природоохранной прокуратуры, судыобязали привести свои очистные сооружения в норму. Сейчас эти судебные решения исполняются.

Как сообщало Амур.инфо, Амур специалисты считают одной из самых загрязняемых стоками рек из числа крупных в России.