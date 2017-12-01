Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:51 8

Источник: разгонный блок «Фрегат» сошел с орбиты из-за ошибки в полетном задании

Источник: разгонный блок «Фрегат» сошел с орбиты из-за ошибки в полетном задании
Фото: ТАСС

Из-за ошибки в полетном задании разгонный блок ракеты-носителя «Союз 2.1б», запущенной с космодрома Восточный, затормозил вместо того, чтобы дотянуть 19 спутников до орбиты. Об этом источник в ракетно-космической отрасли сообщил «Интерфаксу».

Специалисты Роскосмоса уже проанализировали информацию, полученную с разгонного блока. По словам источника, разгонный блок «Фрегат» затормозил и сошел с орбиты из-за ошибки в полетном задании.

«Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным – и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», – сказал источник.

Неправильно выполненный маневр разгонного блока стал следствием ошибки в полетном задании, пояснил собеседник и добавил, что «перед маневром "Фрегат" начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки».

Официальных выводов в Роскосмосе пока не озвучивают. Аварийная комиссия будет работать до 15 декабря. Специалистам предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка.

«Союз-2.1б» стартовал с космодрома Восточный 28 ноября. На низкую околоземную орбиту он должен был вывести спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-1 и еще 18 малых космических аппаратов. В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь. Причиной назвали его отсутствие на целевой орбите. Через несколько часов запуск с Восточного федеральные СМИ назвали провалом. Со ссылками на разные источники не раз сообщалось о причинах неудачного пуска – от человеческого фактора до неисправности аппаратуры ГЛОНАСС. На следующий день на форуме американского сайта NASASpaceFlight.com, специализирующегося на космической тематике, появились возможные снимки и видео разваливающейся на куски головной части ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Просмотров всего: 624

#космодром #космос #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Капец фрегат почти полетел назад, тоесть не нам на космодром фактически. Ужас

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    ошиблась: к нам назад полетел!!!

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Интересно а куда гептил вылился?

  • krasnova

    krasnova
    1 час назад

    Чудесно завершили год экологии

  • Генрих VI

    Генрих VI
    44 минуты назад

    Диверсия! Разработчиков и программистов в пытошную камеру, а потом на кол.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    42 минуты назад

    над Северной Атлантикой наверное гептил распылили.) А если 4 ступень не найдут, то значит она вместе с разгонным блоком шмякнулась. Главное, что бы автоматика курс ракеты на Благу не навела а ликвидация не сработает.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    39 минут назад

    На будущее. Разберутся надеюсь. Истинные причины не кто не узнает. Нам дают то, что надо дать.

  • borer

    borer
    32 минуты назад

    Педали попутали. Вместо газа на тормоз нажали.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

За подложные билеты на 10 тысяч рублей госинспектор в Приамурье может сесть на 6 лет
Происшествия 3

В Сети распространяют информацию о драках и травмах в Амурском кадетском корпусе
Общество

Искать недостающий фрагмент ступени «Союза» в Приамурье продолжат в выходные
Происшествия 1

Жительница Благовещенска жалуется, что ее сын помещен в неотапливаемую камеру СИЗО