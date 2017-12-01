Источник: разгонный блок «Фрегат» сошел с орбиты из-за ошибки в полетном задании

Фото: ТАСС

Специалисты Роскосмоса уже проанализировали информацию, полученную с разгонного блока. По словам источника, разгонный блок «Фрегат» затормозил и сошел с орбиты из-за ошибки в полетном задании.

«Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным – и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане», – сказал источник.

Неправильно выполненный маневр разгонного блока стал следствием ошибки в полетном задании, пояснил собеседник и добавил, что «перед маневром "Фрегат" начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки».

Официальных выводов в Роскосмосе пока не озвучивают. Аварийная комиссия будет работать до 15 декабря. Специалистам предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка.

«Союз-2.1б» стартовал с космодрома Восточный 28 ноября. На низкую околоземную орбиту он должен был вывести спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2-1 и еще 18 малых космических аппаратов. В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь. Причиной назвали его отсутствие на целевой орбите. Через несколько часов запуск с Восточного федеральные СМИ назвали провалом. Со ссылками на разные источники не раз сообщалось о причинах неудачного пуска – от человеческого фактора до неисправности аппаратуры ГЛОНАСС. На следующий день на форуме американского сайта NASASpaceFlight.com, специализирующегося на космической тематике, появились возможные снимки и видео разваливающейся на куски головной части ракеты-носителя «Союз-2.1б».