Искать недостающий фрагмент ступени «Союза» в Приамурье продолжат в выходные

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1 декабря мероприятия по поиску последнего, четвертого фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Амурской области результатов вновь не дали. Из-за наступления сумерек, поиски отложили до выходных.

В субботу, 2 декабря, поисковые мероприятия продолжатся, а воскресенье пока под вопросом, рассказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

Кроме поисковых мероприятий, проводится и послепусковое экологическое обследование. В пятницу специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» отобрали пять проб снега. Ранее таких проб было взято три. Образцы берутся в местах, согласованных правительством Амурской области и направляются в специальную лабораторию. Об этом корреспонденту Амур.инфо в телефонном разговоре рассказал начальник отдела ФГУП «ЦЭНКИ»-Роскосмос Александр Двуреченский.

Как сообщалось ранее, на территории Тындинского района найдены три части из четырех первой ступени ракеты. Вблизи обнаруженных фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б» подготовлены вертолетные площадки.

Однако, пока неизвестно, когда начнутся работы непосредственно по распилу. Сейчас все усилия направлены на поиски недостающего куска. Позже фрагменты вывезут в Зею, где находится соответствующий полигон.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 19 спутниками стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. На связь спутники не вышли. Скорее всего, ракета упала в Атлантический океан.