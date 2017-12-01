Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:55 0

Искать недостающий фрагмент ступени «Союза» в Приамурье продолжат в выходные

Искать недостающий фрагмент ступени «Союза» в Приамурье продолжат в выходные
Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

1 декабря мероприятия по поиску последнего, четвертого фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» в Амурской области результатов вновь не дали. Из-за наступления сумерек, поиски отложили до выходных.

В субботу, 2 декабря, поисковые мероприятия продолжатся, а воскресенье пока под вопросом, рассказал глава Зейского района Андрей Ложечкин.

Кроме поисковых мероприятий, проводится и послепусковое экологическое обследование. В пятницу специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» отобрали пять проб снега. Ранее таких проб было взято три. Образцы берутся в местах, согласованных правительством Амурской области и направляются в специальную лабораторию. Об этом корреспонденту Амур.инфо в телефонном разговоре рассказал начальник отдела ФГУП «ЦЭНКИ»-Роскосмос Александр Двуреченский.

Как сообщалось ранее, на территории Тындинского района найдены три части из четырех первой ступени ракеты. Вблизи обнаруженных фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б» подготовлены вертолетные площадки.

Однако, пока неизвестно, когда начнутся работы непосредственно по распилу. Сейчас все усилия направлены на поиски недостающего куска. Позже фрагменты вывезут в Зею, где находится соответствующий полигон.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 19 спутниками стартовала с космодрома «Восточный» 28 ноября. На связь спутники не вышли. Скорее всего, ракета упала в Атлантический океан.

Просмотров всего: 186

#жизнь #космодром #космос #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

За подложные билеты на 10 тысяч рублей госинспектор в Приамурье может сесть на 6 лет
Происшествия 3

В Сети распространяют информацию о драках и травмах в Амурском кадетском корпусе
Происшествия 8

Источник: разгонный блок «Фрегат» сошел с орбиты из-за ошибки в полетном задании
Общество

Благовещенцы могут поучаствовать в акции «Елка желаний» и подарить подарки детям-инвалидам