Благовещенцы могут поучаствовать в акции «Елка желаний» и подарить подарки детям-инвалидам

В Благовещенске проводят акцию «Елка желаний». Любой желающий может купить подарок детям с ограниченными возможностями здоровья. Какие именно подарки хотят ребята, они написали сами в письмах Деду Морозу.

Акцию организовали общественная организация «Источник» и Общественно-культурный центр.

В одном из филиалов накануне было многолюдно. Туда пришли ребята разных возрастов, их родители и педагоги. Участники акции рисовали, клеили, мастерили письма Деду Морозу.

Все эти письма и открытки будут размещены на «Елке желаний», которую установят в магазинах «Остров сокровищ». Любой желающий сможет прочитать такое послание и купить подарок для ребенка.

Для детей, которые не смогли прийти на акцию, открытки заготовили заранее. Им осталось только написать свое желание, и их письма также привезут на елку, а подарки доставят домой. В организации «Источник» написали уже около 80 писем.

«У нас совместно с волонтерами запущена акция "Подари детям сказку". Организация у нас областная, и есть детки из области, которым бы тоже хотелось уделить внимание, и жители города тоже могут приобрести им какие-то подарки. Пункт приема этих подарков у нас в храме иконы "Всех скорбящих радости". Эти подарки волонтеры собирают для детей с онкологическими заболеваниями, для детей области, и, возможно, какой-то ребенок не сможет написать письмо – его тоже не хочется оставить без подарка», – сказала заместитель председателя Амурской областной общественной организации социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей «Источник» Татьяна Нехаева.