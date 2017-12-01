Благовещенцы выстроились в символ борьбы со СПИДом

Более ста благовещенцев 1 декабря приняли участие во флешмобе, приуроченном ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Студенты вузов и ссузов, а также волонтеры выстроились в виде красной ленточки – символа борьбы с этим заболеванием. Акция прошла на площади ОКЦ.

«Мы за две недели до этого мероприятия с волонтерами думали, как можно все это организовать. Хотели не так, как по старинке, когда просто раздавали красные ленточки и листовки, а как-то современнее. Отправили информационные письма в местные образовательные организации – вузы и ссузы. И нас поддержали 8 организаций. Нас было около 100 человек, и мы выстроились ленточкой», – рассказал руководитель центра подготовки волонтеров «Прогресс & Я» Александр Екжанов.

По словам организаторов, суть флешмоба заключалась в том, чтобы показать окружающим – проблема заболеваемости СПИДом до сих пор существует, и с ней нужно бороться, а также не надо бояться инфицированных людей.

«Воздушно-капельным путем эта болезнь не передается, с такими людьми можно контактировать. В нашей области мало кто об этом открыто говорит, поэтому мы не знаем, был ли на мероприятии кто-то из участников с таким диагнозом. Они никогда не скажут, что они больны, потому что от них люди отвернутся. Но бояться и сторониться их не нужно», – добавил Александр Екжанов.

День борьбы со СПИДом отмечается во всем мире 1 декабря. В Амурской области первый случай заболевания ВИЧ-инфекцией зарегистрировали в 1995 году. С того времени по 1 ноября 2017 года в Приамурье зарегистрировано 1 096 случаев ВИЧ-инфекции. А за 10 месяцев этого года зарегистрировано 85 новых случаев, что на 5,5 % выше аналогичного периода 2016 года.

Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Свободном, Магдагачинском, Завитинском и Сковородинском районах. Большинство случаев ВИЧ-инфекции (71 %) зарегистрировано среди лиц трудоспособного репродуктивного возраста 20-39 лет. Основной путь передачи – половой контакт – установлен у 85 % впервые выявленных ВИЧ-позитивных.

О ВИЧ и СПИД накануне говорили в проекте «Прямой эфир» на сайте Амур.life. Гостьей стала внештатный специалист минздрава области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Юлия Тертышная. Она рассказала, что Приамурье – пятый регион по уровню заболеваемости ВИЧ на Дальнем Востоке.

Кроме того, Россия – единственная страна в мире, где количество заразившихся растет. Заболевание проходит бессимптомно, и многие не подозревают о нем. Четвертая стадия ВИЧ – СПИД – встречается у четверти заболевших. Также специалист отметила, что продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных увеличивается, если принимать лекарства. Их выдают бесплатно, приобретаются они за счет федерального бюджета – стоимость составляет около 1 500 тысяч рублей на человека.

На территории региона от ВИЧ-инфицированных амурчанок родилось более 130 детей, 12 из них заразились от мам. По словам специалистов, это могло случиться, если родительница не употребляла необходимые препараты во время беременности или кормила грудью ребенка.

«На сегодняшний день у нас общество недостаточно толерантно, потому что ВИЧ-инфицированные скрывают свой диагноз. У нас бывают ситуации, что даже муж в семье не знает о диагнозе своей жены, жена боится рассказать. К сожалению, у нас существует врачебная тайна, и мы не имеем право сообщать. ВИЧ-инфицированный сам должен сообщать о своем диагнозе», – отметила внештатный специалист министерства здравоохранения Амурской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Юлия Тертышная.