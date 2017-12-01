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сегодня, 16:15 17

Фонд ОМС Приамурья хочет купить автомобиль за 900 тысяч рублей

Фонд ОМС Приамурья хочет купить автомобиль за 900 тысяч рублей
Фото: oboi.ws

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области проводит электронный аукцион. ТФОМС планирует приобрести легковой автомобиль, начальная цена контракта при этом составляет 904 820 рублей.

Процедура подачи заявок от потенциальных поставщиков авто завершится в пятницу, 1 декабря. Сам аукцион в электронной форме запланирован на 7 декабря. Начальная цена контракта в 904 820 рублей может снизиться.

В документах закупки говорится, что приобретаемый легковой автомобиль должен быть белого цвета, не ранее 2017 года выпуска, с левым рулем и автоматической коробкой передач.

Машина должна быть безопасна: оборудована подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов, электронной системой распределения тормозных усилий, системой предупреждения водителей сзади при экстренном торможении.

Также определенные требования предъявляются к комфортности авто: наличие электроусилителя руля, регулировок рулевой колонки и сиденья водителя, передние и задние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, климат-контроль, аудиосистема, USB и AUX разъемы для подключения внешних устройств, подогрев руля, отделка руля кожей и ряд других опций.

Отмечается также, что победитель аукциона должен будет доставить машину своими силами и за свой счет в ТФОМС в течение 20 рабочих дней.

Активист проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта Валентин Орлов сообщил ИА «Амур.инфо», что аукцион вызвал у них вопросы.

«Исходя из требований законодательства, с даты размещения аукциона до даты окончания подачи заявок должно быть 7 дней, а в этом случае срок подачи заявок заканчивается после 6 дней, на 7-й. Таким образом, это требование не соблюдено. Также есть подозрения по возможным ограничениям конкуренции. Например, то, что в машине должна быть установлена приборная панель supervision. Мы посмотрели – пока под это требование подходит только один автомобиль. По мощности двигателя также есть вопросы – она должна быть в диапазоне от 123 до 124 лошадиных сил. Очень уж маленький диапазон, в который сложно влезть», – отметил Валентин Орлов.

По его словам, проект «За честные закупки» подготовил соответствующее обращение в Амурское УФАС.

Просмотров всего: 1599

#транспорт #финансы

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Комментарии
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  • ROP_35

    ROP_35
    3 часа назад

    нормальная цена для б/у автомобиля. Для нового, маловато.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    3 часа назад

    не ранее 2017 года выпуска, с левым рулем и автоматической коробкой передач. за 904 рубля - это вполне себе аукциончик.

    тож считаю цену нормальной.

  • tankist btb

    tankist btb
    3 часа назад

    ничего такого нет за эти деньги

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    нечего ездить на буржуйских тачках, самое время поддержать российского производителя, и приобрести диковинку от Автоваза, новую 2017 года

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    http://www.lada.ru/cars/vesta/sedan/tth.html отличное решение за гос деньги

  • 123654

    123654
    2 часа назад

    Это или Киа Рио, или Хендай Солярис

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Страйкер

    http://www.lada.ru/cars/vesta/sedan/tth.html отличное решение за гос деньги



    поддерживаю!

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Почему бы авто не купить менее комфортабельные и менее дорогостоящее. Пусть ездят на машине типа запорожец

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    А Кио им подавай

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    krasnova

    Почему бы авто не купить менее комфортабельные и менее дорогостоящее. Пусть ездят на машине типа запорожец



    Газель списанную.

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад



    Очень уж маленький диапазон, в который сложно влезть



    ну вы то хоть куда влезете, даже в

    без мыла

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    короче, в общем то шут с ними.. за 900 тыщ и Лада пролезет, Но вот в чём суть вопроса была, когда покупают чиновники для себя машины то они чётко укладывают заказ в конкретную марку, но не называют её, и так уж получается, что в эту цену вписывается какой нибудь нарядный кроссовер. А как дело касается школьных парт или верстаков, или прочего имущества для социальной или бюджетной сферы то... как-то в школы закупили вот такие, примерно, верстаки.. по 1 500 (полторы тысячи рублей) за штуку...

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    123654Это или Киа Рио, или Хендай Солярис


    Факт.

    Только у них моет быть супервижн, да и мощность двигателя всё выдаёт.

  • Grey_cat

    Grey_cat
    1 час назад

    Сергей Труш

    короче, в общем то шут с ними.. за 900 тыщ и Лада пролезет, Но вот в чём суть вопроса была, когда покупают чиновники для себя машины то они чётко укладывают заказ в конкретную марку, но не называют её, и так уж получается, что в эту цену вписывается какой нибудь нарядный кроссовер. А как дело касается школьных парт или верстаков, или прочего имущества для социальной или бюджетной сферы то... как-то в школы закупили вот такие, примерно, верстаки.. по 1 500 (полторы тысячи рублей) за штуку...



    Да Бог с ними, с верстаками....ь Вот в Областной больнице "Фиат" списали, не было денег на запчасти. Только вот после передачи в хозвзвод деньги из запчасти волшебным образом нашлись и новые. А больных на "Газеле" полноприводной очень удобно возить...по нашим то дорогам. А до Хабаровска в кардиохирургию? И ведь не первый раз такое....

  • Айболит

    Айболит
    56 минут назад

    Чо то прям скромненько... Учитывая поборы с медучреждений, могут позволить и более дорогое авто. Тамжеспециалисты. Штоб им ... Укачало штоб их, до диареи..... Паразиты. Настоящие кровососы.

  • Karasik

    Karasik
    53 минуты назад

    Активист проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта Валентин Орлов сообщил ИА «Амур.инфо», что аукцион вызвал у них вопросы.

    По этому поводу вопросов случаем нет? Активисты вы наши!

    http://www.amur.info/news/2017/11/30/132410

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