Фонд ОМС Приамурья хочет купить автомобиль за 900 тысяч рублей

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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области проводит электронный аукцион. ТФОМС планирует приобрести легковой автомобиль, начальная цена контракта при этом составляет 904 820 рублей.

Процедура подачи заявок от потенциальных поставщиков авто завершится в пятницу, 1 декабря. Сам аукцион в электронной форме запланирован на 7 декабря. Начальная цена контракта в 904 820 рублей может снизиться.

В документах закупки говорится, что приобретаемый легковой автомобиль должен быть белого цвета, не ранее 2017 года выпуска, с левым рулем и автоматической коробкой передач.

Машина должна быть безопасна: оборудована подушками безопасности, антиблокировочной системой тормозов, электронной системой распределения тормозных усилий, системой предупреждения водителей сзади при экстренном торможении.

Также определенные требования предъявляются к комфортности авто: наличие электроусилителя руля, регулировок рулевой колонки и сиденья водителя, передние и задние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, климат-контроль, аудиосистема, USB и AUX разъемы для подключения внешних устройств, подогрев руля, отделка руля кожей и ряд других опций.

Отмечается также, что победитель аукциона должен будет доставить машину своими силами и за свой счет в ТФОМС в течение 20 рабочих дней.

Активист проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта Валентин Орлов сообщил ИА «Амур.инфо», что аукцион вызвал у них вопросы.

«Исходя из требований законодательства, с даты размещения аукциона до даты окончания подачи заявок должно быть 7 дней, а в этом случае срок подачи заявок заканчивается после 6 дней, на 7-й. Таким образом, это требование не соблюдено. Также есть подозрения по возможным ограничениям конкуренции. Например, то, что в машине должна быть установлена приборная панель supervision. Мы посмотрели – пока под это требование подходит только один автомобиль. По мощности двигателя также есть вопросы – она должна быть в диапазоне от 123 до 124 лошадиных сил. Очень уж маленький диапазон, в который сложно влезть», – отметил Валентин Орлов.

По его словам, проект «За честные закупки» подготовил соответствующее обращение в Амурское УФАС.