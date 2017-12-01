Сотрудники администрации Белогорска в срок заплатили имущественные налоги

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Свои обязанности по уплате имущественных налогов в установленный законодательством срок выполнили все сотрудники администрации Белогорска. 1 декабря истекает срок уплаты налогов на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги за 2016 год.

Налоги на имущество физических лиц и земельный налог в полном объеме зачисляется в местный бюджет. На сегодняшний день в бюджет Белогорска поступило около 15,5 миллиона рублей налога на имущество физических лиц и чуть более 14 миллионов рублей земельного налога физлиц. Темп роста поступления земельного налога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 123 %, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Налогоплательщикам, в установленный срок не уплатившим имущественные налоги, со 2 декабря начнут начислять пеню. Она начисляется за каждый календарный день просрочки. Неуплата, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу.