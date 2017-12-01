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Жительница Благовещенска жалуется, что ее сын помещен в неотапливаемую камеру СИЗО

Жительница Благовещенска жалуется, что ее сын помещен в неотапливаемую камеру СИЗО
Фото: www.28.fsin.su

В благовещенском СИЗО находящиеся под стражей люди неделю живут без отопления. Об этом редакции ИА «Амур.инфо» сообщила мама одного из арестованных. В областном управлении ФСИН ответили, что температурный режим в следственном изоляторе соблюдается.

Ольга Томина узнала об отключении отопления от сына, с которым встретилась в суде. «24 ноября я ходила в суд на продление меры пресечения – заключение под стражей, пояснила Ольга Геннадьевна. – И там сын сказал мне, что 23 ноября у них отключили отопление. Неизвестно, по всему СИЗО, или в отдельных камерах».

В тот же день женщина обратилась в областную прокуратуру. Там ей предложили написать жалобу и бросить его в специальный ящик. Никаких уведомлений о том, что прокуратура получила заявление, или информацию о сроках проведения проверки, она не получила.

«В пятницу, 1 декабря, я была у сына, передавала передачу, – продолжила Ольга Томина. – Он снова сказал, что у них в камере холодно. Там восемь коек и 18 человек. Некоторые люди находятся на полу, а уже зима».

Поскольку женщина даже не знает, ведет ли проверку прокуратура, она решила обратиться в СМИ.

В пресс-службе областного управления ФСИН корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что ремонтные работы, связанные с отключением теплоснабжения не проводились. Температурный режим соответствует нормам, контрольные замеры проводятся ежедневно. Жалоб по этому вопросу от подозреваемых в адрес администрации СИЗО не поступало.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Николай Влаимирович

    Николай Влаимирович
    1 час назад

    Может, с дедсадовской поры надо было беспокоиться о сыне. Сейчас поздновато, наверное. Хотя, от тюрьмы и от сумы не нельзя зарекаться

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