Благовещенцы выступили против переноса автобусной остановки напротив горпарка

Жители дома № 191 по улице Ленина в Благовещенске намерены помешать переносу автобусной остановки, расположенной напротив городского парка. По словам горожан, в следующем году остановка будет располагаться под окнами их дома. В администрации города утверждают, что точное место пока не определено.

Перенос остановки связан с оборудованием перекрестка Ленина – Комсомольская светофором в будущем году. Оставить ее на прежнем месте не получится из-за требований ГОСТа, согласно которым остановочные пункты на линиях автобуса на магистральных улицах общегородского значения следует размещать за перекрестком или за наземным пешеходным переходом на расстоянии не менее 25 метров и 5 метров соответственно.

«Нам стало известно, что прямо перед окнами нашего дома администрация Благовещенска в одностороннем порядке, без учета мнения жильцов нашего дома, собирается создать автобусную остановку, которая будет перенесена с места напротив городского парка. Мы крайне недовольны данным решением и, разумеется, не допустим создания данной автобусной остановки, поскольку это приведет к тому, что проживание в доме станет невыносимым! Прямо перед нашими окнами, учитывая, что зеленая полоса перед домом будет полностью уничтожена, будет организована одна из самых крупных автобусных остановок города», – написали горожане в редакцию Амур.инфо.

В своих аргументах жильцы ссылаются на СНиП, где указано, что расстояние от жилого дома до остановки общественного транспорта не может быть менее 20 метров. При этом, по их словам, расстояние от проезжей части до дома, в котором они проживают, составляет менее 9 метров, а высота от поверхности земли до окон не превышает 1,5 метра.

«Это означает, весь человекопоток будет прямиком проходить около наших окон. На автобусных остановках, как известно, очень шумно не только в дневное время, но и в ночное! Кроме того, большой поток выхлопных газов от начинающих движение от остановки автобусов, прямиком будет попадать в наши квартиры! Шум от этих же автобусов будет превышать все допустимые значения. Это бы не было такой большой проблемой для нас, если бы расстояние было действительно достаточное для нормального проживания, а окна нашего дома не были бы расположены так низко», – высказались жильцы.

Жители даже подсчитали, сколько раз на остановке останавливаются автобусы. По их подсчетам, это происходит примерно 1 700 раз с 6 часов утра до 23 часов вечера. Расчеты основывались на количестве автобусов и маршрутов, которые проходят через остановку. Также людей удивило, как власти планируют разместить остановку на участке длиной в два раза меньше, чем тот, что сейчас тянется от улицы Комсомольской практически до переулка Уралова.

Свои претензии горожане направили в администрацию города, Роспотребнадзор и правительство области.

«Министерство транспорта и строительства ответило, что перенос данной остановки не нарушает нормы СНиП. В Роспотребнадзоре сообщили, что наше обращение направлено в администрацию города Благовещенска. Глава города сообщила, что размещение автобусной остановки перед окнами жилого дома не планируется и что остановочный пункт планируется разместить за перекрестком и пешеходным переходом по ходу движения автобусов. Имеется ссылка на ГОСТ Р52799-2007, в соответствии с которым расстояние от перекрестка и пешеходного перехода должно быть не менее 25 м и 5 м соответственно. А это как раз перед окнами нашего жилого дома. Неужели нельзя было посмотреть, где будет располагаться данная остановка, сложив 2 и 2, а точнее, 25 и 5? Это будет ровно по центру нашего дома! Также в мэрии сообщили, что автобусную остановку планируется разместить в месте существующего примыкания к улице Ленина в районе магазина "Калина"» – возмутились жильцы.

Копии соответствующих ответов на их обращения благовещенцы прислали в Амур.инфо. Чтобы прояснить ситуацию, редакция направила свой запрос в администрацию города. В ответ местные власти сообщили, что вопрос с переносом остановки еще не решен.

«Администрация Благовещенска на обращение Амур.инфо по вопросу переноса автобусной остановки в районе перекрестка Ленина – Комсомольская сообщает, что вопрос проведения мероприятий, связанных с введением светофорного регулирования транспортных и пешеходных потоков на перекрестке, в том числе изменение мест расположения автобусных остановок и их протяженность, будет рассмотрен на основании технических условий, выданных ОГИБДД МО МВД России "Благовещенский" на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города», – говорится в ответе.

Таким образом, остановка будет размещена в том месте, которое определит ГИБДД. Точное место станет известно после нового года, добавили в мэрии, а также уточнили, что оборудовать этот перекресток светофором администрацию обязали по решению суда.