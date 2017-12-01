При пожаре в Белогорске, где пришлось эвакуировать людей, есть пострадавшие
Двое человек пострадали при пожаре, который произошел в Белогорске 30 ноября. Людей доставили в больницу с ожогами, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
В ведомстве также уточнили, что здание, которое горело, находится по адресу: улица Кирова, 190.
Как сообщало информагентство, пожар в двухэтажном здании по улице Кирова случился в Белогорске днем 30 ноября. Пожарные эвакуировали 12 человек, пламя удалось быстро потушить.
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