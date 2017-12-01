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В первый день зимы в Благовещенске пройдет ледовый бал

В первый день зимы в Благовещенске пройдет ледовый бал
Фото: CityLife

В Благовещенске 1 декабря на стадионе «Амур» проведут «Ледовый бал–2017». Спортивно-массовое мероприятие откроет очередной зимний сезон. Гостей праздника ждут конкурсы, катание на коньках и розыгрыш абонемента на посещение катка.

Начнется «Ледовый бал» в 18:00. Во время праздника участникам предложат принять участие в спортивно-развлекательных конкурсах. Помимо этого, специальная комиссия определит лучший новогодний костюм. Также гостей ждут каша и горячий чай. Участникам конкурса «Лучший новогодний костюм» дадут двойную порцию. Кроме того, «Авторадио» проведет тематическую викторину. Ее победитель станет обладателем бесплатного абонемента на посещение катка.

С 18:00 до 20:00 вход на каток со своими коньками бесплатный. Прокат коньков стоит 50 рублей в час, сообщает областное министерство спорта.

Организаторами мероприятия являются Государственное автономное учреждение Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки» и министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

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#праздники #спорт

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