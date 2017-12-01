Большинству амурчан Благовещенск нравится больше Хэйхэ: итоги опроса на Амур.инфо

Фото: Vimka.ru

Более трех тысяч пользователей Амур.инфо приняли участие в опросе, в котором сравнивали города Благовещенск и Хэйхэ. Небольшое, но все-таки большинство, голосов набрал вариант «Благовещенск был и остается лучшим в этой паре» – 1 153 человека, или 36 % голосовавших.

Читатели Амур.инфо, выбравшие это вариант, считают, что блеск Хэйхэ – это мишура. Еще тысяча человек (более 31 %) убеждены, что у китайского соседа просто красивый фасад, а внутри он ничем не лучше Благовещенска.

Еще 546 человек (17 %) признают, что Хэйхэ обогнал Благовещенск в развитии, а 495 голосовавшим (15,4 %) даже стыдно за столицу Приамурья. Все вместе они составляют чуть меньше трети участников опроса.

Некоторые из 3 206 проголосовавших несколько высказали особое мнение. «Это несравнимые города двух разных стран. С разными показателями экономического и социального развития», – утверждает один из участников опроса. С ним солидарен еще один человек: «Сравнивать Благовещенск и Хэйхэ нельзя из-за разности цивилизаций, культур, укладов жизни».

Была и пессимистичная точка зрения: «Драматично то, что у Китая есть стратегия развития на десятки лет вперед, а мы не уверены в завтрашнем дне. Поэтому здесь и сейчас мало кому интересно что-либо развивать».

Еще один опрашиваемый убежден, что «оба города выглядят достойно».

Идея проведения этого опроса возникла после публикации материала «Драма Благовещенска», где были собраны нелестные сравнения Благовещенска и Хэйхэ, которые делали известные россияне. Был среди них и писатель Виктор Ерофеев, побывавший в Благовещенске и в Хэйхэ осенью 2017 года. Литератор столицу Амурской области назвал Мухосранском.

Два города на берегах одной реки, видимо, настолько сильно поразили Виктора Владимировича, что 30 ноября в интервью на радиостанции «Эхо Москвы» он снова вспомнил их: «Вот Благовещенск – очень милый городок, симпатичные бабушки в кино ходят. И ты приезжаешь в Хэйхэ – это город будущего, который раскручивается просто со страшной силой. И ты понимаешь, что всё там китайское, всё там свое, начиная от винограда величиной со сливы, кончая каким-то автомобилем. И ты понимаешь, еще 10 лет, и они будут не только имитировать международную торговлю, они будут сами придумывать ракеты, новые самолеты и так далее. А мы будем ходить в кино и будем слезы лить над фильмами и аплодировать. Очень мило».

И хотя писатель добавил, что душой он «с этими бабушками», но в Хэйхэ он увидел «исторический ураган».