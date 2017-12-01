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Радиационный фон в Якутии в местах падения частей «Союза-2.1б» держится в норме

Радиационный фон в Якутии в местах падения частей «Союза-2.1б» держится в норме

Экологическое обследование и поиски фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б» на предполагаемой территории их падения продолжается. В Якутии поисковую операцию затрудняет выпавший снег. Об этом говорится на сайте минприроды региона.

В четверг, 30 октября, в Вилюйском районе Якутии обнаружили сразу четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз–2.1б», стартовавшей с Восточного 28 ноября. Во время послепускового облета специалисты отобрали пробы снега и измерили уровень гамма-излучения на четырех мониторинговых точках. По словам специалистов министерства охраны природы Якутии, они не превышают 0,10 мкЗв/ч и не отличаются от ранее зарегистрированных.

Поисковая операция продолжается и в Приамурье. В Тындинском районе обнаружены уже три фрагмента первой ступени ракеты-носителя. Также ведется подготовка площадок для посадки вертолета в местах падения частиц. Их должны распилить и по воздуху доставить в Зею.

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#жизнь #космодром #космос #происшествия

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Комментарии
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  • ЮГ

    ЮГ
    36 минут назад

    Они чего, идиоты??? Радиационный фон-то там с чего бы изменился? Или якуты просто прикалываются так?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    28 минут назад

    ЮГ

    Они чего, идиоты??? Радиационный фон-то там с чего бы изменился? Или якуты просто прикалываются так?



    да это просто ответ на запрос от населения. у нас тоже некоторые думают, что ракета была ядерная.

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    За счот того, что побывавший в стратосфере блогк, получил маленько больше "космической" радиации, чем обитатели Земли укрытые газовой средой=атмосферой. С другой стороны, когда исчут чёрную кошку в тёмной комнате, которой там нет, но не обращают внимание, на кошку белую, которая там есть, то это ж хорошо, не задают лишних вопросов о хим.составе упавшего на грешную землю.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    19 минут назад



    Радиационный фон в Якутии в местах падения частей «Союза-2.1б» держится в норме.



    Держится, или остаётсмя? Может не удержаться?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    16 минут назад

    Сергей Труш



    Радиационный фон в Якутии в местах падения частей «Союза-2.1б» держится в норме.



    Держится, или остаётсмя? Может не удержаться?



    Не наводи панику, а накинь белую простыню и медленно ползи в сторону Китая.

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