Радиационный фон в Якутии в местах падения частей «Союза-2.1б» держится в норме.

Экологическое обследование и поиски фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б» на предполагаемой территории их падения продолжается. В Якутии поисковую операцию затрудняет выпавший снег. Об этом говорится на сайте минприроды региона.

В четверг, 30 октября, в Вилюйском районе Якутии обнаружили сразу четыре фрагмента ракеты-носителя «Союз–2.1б», стартовавшей с Восточного 28 ноября. Во время послепускового облета специалисты отобрали пробы снега и измерили уровень гамма-излучения на четырех мониторинговых точках. По словам специалистов министерства охраны природы Якутии, они не превышают 0,10 мкЗв/ч и не отличаются от ранее зарегистрированных.

Поисковая операция продолжается и в Приамурье. В Тындинском районе обнаружены уже три фрагмента первой ступени ракеты-носителя. Также ведется подготовка площадок для посадки вертолета в местах падения частиц. Их должны распилить и по воздуху доставить в Зею.