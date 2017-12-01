Андрей Субботин: на повышение зарплаты амурским медикам выделили 200 миллионов рублей

Заработную плату до конца 2017 года повысят амурским медикам. На эти цели дополнительно выделили 200 миллионов рублей. Об этом на брифинге журналистам рассказал министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

Он сообщил, что всем медикам Приамурья повысят зарплату в соответствии с указом президента. Заявление министра Амур.инфо приводит полностью.

«Министерство здравоохранения Амурской области ведет планомерную работу по повышению заработной платы медицинским работникам, что в свою очередь позитивно отражается на качестве медицинской помощи населению области. В 2017 году в рамках дорожной карты до октября месяца задачей министерства здравоохранения области и руководителей медицинских организаций было сохранение размера средней заработной платы на достигнутом уровне 2016 года. Эту задачу мы выполнили.

Размещая свой комментарий в Инстаграме о начале моей работы в должности министра, я представил отчет за три дня. Совершенно объективно было отмечено приоритетное направление в деятельности министерства здравоохранения области – выполнение целевых показателей в рамках реализации майских указов президента России. Речь шла об октябре текущего года, и я отметил, что не все учреждения справились с дорожной картой за октябрь. Расчеты, которые были проведены межведомственной группой, показали дефицит средств для достижения целевых показателей по отдельным медицинским учреждениям. С этой ситуацией мы и стали активно работать.

Сейчас нам выделено дополнительное финансирование в объеме более 200 миллионов рублей, что позволит медицинским организациям до конца года выполнить принятые обязательства по достижению целевых показателей в рамках майских указов президента.

Сожалею, что мой комментарий был недостаточно исчерпывающим, из-за чего в СМИ возникло недопонимание», – сказал Андрей Субботин.

Ранее в амурском минздраве сообщали, что не все учреждения здравоохранения области смогут вовремя выполнить указ президента и повысить заработную плату медработникам до 200 % от средней зарплаты в регионе. По Амурской области средняя зарплата врачей должна была составить 59 836 рублей, среднего медперсонала – 30 915 рублей, младшего медперсонала – 26 594 рубля. Однако в октябре стало понятно, что такую финансовую возможность имеют не все учреждения области. О чем и написал министр в Инстаграме. Одна из самых серьезных ситуаций по заработной плате сложилась в Зейской и Михайловской районных больницах.