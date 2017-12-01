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От минус 16 до минус 30: прогноз погоды в Приамурье на 2 декабря

От минус 16 до минус 30: прогноз погоды в Приамурье на 2 декабря
Фото: Pixabay

В Амурской области 2 декабря будет малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью в отдельных районах ожидается морозный туман. Северо-западный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду, днем местами ускоряясь до 10 метров в секунду.

Температура ночью понизится до 35…40 градусов мороза, местами термометры покажут 27…32 градуса. Днём температура составит минус 17…22 градуса, местами по северу – минус 25…30.

В Благовещенске в этот день установится ясная, без осадков погода. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 26…28 градусов, днем – минус 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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