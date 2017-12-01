В деле благовещенки, упавшей с лестницы в ночном клубе, смягчена статья

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В Благовещенске завершилось расследование случая, произошедшего в одном из ночных клубов и вызвавшего общественный резонанс. Там с лестницы упала женщина и получила серьезную черепно-мозговую травму. В случившемся обвиняют ее сожителя. Статью уголовного дела в отношении него сейчас переквалифицировали на более мягкую.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел в ночном клубе Благовещенска в ночь с 9 на 10 сентября. Горожанка Мария вместе со своим сожителем проводили там время. Пара повздорила. Мужчина дернул женщину, и та упала с лестницы. В результате – тяжелая черепно-мозговая травма и кома.

Врачам пришлось удалить горожанке часть головного мозга. После того как она вышла из комы, ее перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Пострадавшей требовался специфический уход.

Сразу после происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Затем дело было переквалифицировано на часть 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которая считается более легкой. Если 111-я предполагает реальное лишение свободы на срок до восьми лет, то по 118-й, части 1 – как максимальная мера – арест на срок до шести месяцев

«В ходе предварительного следствия установлено, что у молодого человека, находившегося в ночном клубе, произошел конфликт с его девушкой. В ходе ссоры он толкнул спутницу, она упала и ударилась головой о стену. В результате чего девушка получила травму головы», – сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» также уточнили, что обвиняемый в настоящее время на свободе, он, как и раньше, находится под подпиской о невыезде.

Мать пострадавшей Елена Полоз рассказала информагентству, что Мария выписана из больницы домой. Она ходит, разговаривает, узнает родных. Но у девушки провалы в памяти, само происшествие она не помнит. Поврежден участок мозга, который отвечает за когнитивные функции и координацию движения. У нее апатия и приступы агрессии.

«Инициатором переквалификации дела были мы, но хотелось бы, чтобы человек (сожитель Марии – Прим. ред.) все-таки помогал, потому что последствия травмы очень тяжелые. Никто не знает, что будет дальше», – говорит Елена.

По ее словам, сожитель дочери помогает семье по принуждению. Елена отмечает, что она сейчас не может работать – нет ни сил, ни времени.

«Даже когда у нас была сиделка, ее нельзя было оставлять с ней, потому что были приступы агрессии, неадекватное поведение в связи с травмой. Сейчас вроде немного легче в этом плане. Нужна реабилитация, нужны специалисты. Куда-то ехать возможности нет. Даже если бы была финансовая возможность, то на самолете лететь нельзя. Поездом ехать… смысла нет, мы перелопатили всю возможную информацию: за 20, максимум 30 дней там такие деньги… 12 тысяч в сутки обходится без сопровождения», – поясняет Елена.

Мать говорит, что помощь можно найти и в Благовещенске – здесь есть нужные специалисты, но для этого также требуются средства.

«По полису мы ничего не можем сделать, за все нужно платить. Сейчас требуются иглотерапия, мануальная терапия, бассейны… Много людей, которые могут нам помочь, но с ними необходимо договариваться и платить им. Бесплатно у нас ничего не бывает», – отметила Елена.

Марии предстоит повторная операция. По словам матери, для этого требуется платный имплант, который стоит больше 100 тысяч рублей.

«Те участки мозга, которые сохранили свою функцию, должны на себя взять дополнительно функцию того участка мозга, который поврежден», – поясняет Елена.

Реквизиты для перечисления средств в помощь Марии прежние: карта Сбербанка № 6390 0203 9012 3974 86. Получатель Алёна Тарасовна Полоз (сестра Марии).