«Городской маркет», спорт и фестиваль авторской песни: выходные в Благовещенске

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В эти выходные дни, 2 и 3 декабря, в Благовещенске пройдет несколько спортивных мероприятий, также состоится большой новогодний маркет. Свои программы представят две цирковые студии, а местные музыканты приглашают на фестиваль авторской песни. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести время в выходные.

Суббота, 2 декабря

В двух отделениях ОКЦ по адресам: Кузнечная, 210, и Чайковского, 191, откроются выставки художественных работ творческих студии «Колорит плюс» и «Художник», посвящённых Дню героев Отечества.

Дом ремесел в 10:15 приглашает на мастер-классы в технике бисероплетение и по керамике. Оба – по предварительной записи.

В 12:00 в ЦЭВе состоится гала-концерт XXIV городского фестиваля самодеятельного художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Когда мы вместе, мы сильнее».

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Терем Деда Мороза». А театр драмы в 18:00 покажет комедию в двух действиях «Палата бизнес-класса».

В краеведческом музее в 17:00 начнется концерт Валентины Щебеньковой. Программа называется «Хочу, чтоб зимы стали вёснами».

В ОКЦ в 19:00 состоится фестиваль авторской песни «Песни Амура» от литературно-музыкального клуба «Амур».

Воскресенье, 3 декабря

Дом ремесел приглашает на мастер-класс в технике бисероплетение. Начало в 10:15. Необходима предварительная запись.

В 11:00 в ОКЦ начнется концерт цирковой студии «Фаворит» под названием «Цирковая карусель».

В областной детской библиотеке в 11:00 начнется мастер-класс «Снежинка» от мастерской прикладного творчества «Чудеса».

В 11:00 в рамках всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии» Амурский областной краеведческий музей приглашает детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей на интерактивное мероприятие «Встаньте, дети, встаньте в круг!». Дети вместе с родителями примут участие в эстафете, поиграют в подвижные игры, отгадают загадки и изготовят своими руками сувенир в гончарной мастерской.

В подвале краеведческого музея вновь будут рисовать с натуры. Начало в 16:00.

В ГДК покажут спектакль «Квартирный вопрос» театра-студии «Демиурги» по пьесе «Цилиндр». Начало в 17:00.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Терем Деда Мороза». А в театре драмы можно будет посмотреть два спектакля: в12:00 покажут «Сокровища старого пирата», в 18:00 – «Любовь и голуби».

Суббота и воскресенье, 2 и 3 декабря

Оба выходных дня будет проходить открытый чемпионат Амурской области по настольному теннису. Место проведения – спортзал политехнического колледжа.

В эти же дни состоится IX Дальневосточный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2001-2003 годов рождения и младше. Проведут соревнования в спорткомплексе АмГУ. Торжественное открытие пройдет 2 декабря в 12:00.

На крытом катке по адресу: улица Пионерская, 51, пройдет первенство Амурской области по хоккею среди юношей 2003-2005 и 2006-2008 годов рождения.

Запланирован и «Городской маркет» – фестиваль дизайна, хэндмейда и творческой фантазии, где можно будет купить, продать, подарить интересные вещи от дизайнеров, коллекционеров, мастеров ручных дел и простых людей, послушать музыку, поиграть и перекусить. «Городской маркет» посвящен новогодней и рождественской тематике. Работать площадка будет с 12:00 до 19:00 в «Старом Городе» ТРЦ «Острова».

В областной филармонии оба дня благовещенцы смогут посмотреть новую программу цирка «Ап!». 3 декабря начало в 15:00, 2 декабря – в 18:00. Программа называется «АПсолютный космос».

В местных кинотеатрах можно посмотреть следующие фильмы: «Мульт в кино. Выпуск № 63», «Последний богатырь», «Мифы», «Лига справедливости, «Легенда о Коловрате», «Тайна Коко», «Чудо», «Колобанга», «Фиксики: Большой секрет», «Снеговик», Здравствуй, папа, Новый год!–2», «Коматозники», «Детки напрокат», «Тор: Рагнарёк», «Она», «Дыши ради нас», «Атлантида», «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Иностранец», «Конверт». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».