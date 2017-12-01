Фестиваль амурских кинолюбителей перенесли примерно на месяц – на 12 января

Благовещенский фестиваль «КинАмур» перенесли на январь. Ранее планировалось, что он пройдет 16 декабря. Однако возникла проблема с местом проведения: организаторы фестиваля и руководство областного Дома народного творчества не смогли договориться.

В итоге «КинАмур» перенесли, сдвинулись и сроки подачи заявок. Как обычно, на фестивале открыты заявки в семи номинациях. Уже поступила информация об участии приморцев. Кинолюбителям из других регионов отказали, сообщает служба информации «Дом радио».

«Были заявки из других городов, из Саратовской области, например, – рассказал президент "АмурКиноСоюза" Владимир Розанов. – В прошлом году мы делали отдельный фестиваль “Окно в мир” и совмещали его с “КинАмуром”. У нас было 25 заявок со всех городов России. В этом году тоже прислали заявки, но мы вынуждены были отказать. Объяснили, что у нас дальневосточный формат. Фестиваль закрытый чуть-чуть. Поэтому у нас две заявки из Приморья».

Ориентировочно фестиваль «КинАмур» пройдет 12 января в Амурском областном театре кукол. Но дата и место могут измениться.