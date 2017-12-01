Между Благовещенском и Хэйхэ заработал понтонный мост

В пятницу, 1 декабря, открылось автобусное сообщение по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ. Пассажирские автобусы выезжают через каждые полчаса, стоимость проезда в 2017 году не выросла и составляет 2 150 рублей.

В 2016 году пассажирские перевозки по понтонному мосту начались раньше – с 18 ноября, в 2015-м – 4 декабря. За полмесяца работы по переправе проехали около 20 тысяч туристов: россиян и китайцев было примерно поровну.

Прошлой зимой с 18 ноября 2016 года по 12 апреля 2017 года по понтонному мосту перевезли 185 587 пассажиров.