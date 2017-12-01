Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:08 3

Между Благовещенском и Хэйхэ заработал понтонный мост

Между Благовещенском и Хэйхэ заработал понтонный мост

В пятницу, 1 декабря, открылось автобусное сообщение по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ. Пассажирские автобусы выезжают через каждые полчаса, стоимость проезда в 2017 году не выросла и составляет 2 150 рублей.

В 2016 году пассажирские перевозки по понтонному мосту начались раньше – с 18 ноября, в 2015-м – 4 декабря. За полмесяца работы по переправе проехали около 20 тысяч туристов: россиян и китайцев было примерно поровну.

Прошлой зимой с 18 ноября 2016 года по 12 апреля 2017 года по понтонному мосту перевезли 185 587 пассажиров.

Просмотров всего: 625

#Китай #транспорт

распечатать

Фотогалерея
+12
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    А до Хабаровска сколько билет на автобус стоит?

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Как понтонный? Обещали ведь подвесной....

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    А ты все искренне надеешься, что после твоих здесь опусов богатые дяди из Ассо резко ценник на билеты уронят))

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Большинству амурчан Благовещенск нравится больше Хэйхэ: итоги опроса на Амур.инфо
Происшествия 38

В Благовещенске автохамы припарковались на набережной Амура

Общество 2

Ряд ремонтных проектов на амурских дорогах перенесли на 2018 год
Общество 30

СМИ: Роскосмос снял для прилета на запуск с Восточного самолет миллиардеров