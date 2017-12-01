Благовещенский бодибилдер первым на Дальнем Востоке завоевал престижный титул и 4,5 тысячи евро в придачу

32-летний спортсмен из Благовещенска Денис Шлык недавно вернулся с престижных международных соревнований с громкими победами. Денис выступал в категории Men`s Physique (Менс Физик). В России его именуют пляжный бодибилдинг.

19ноября в греческих Афинах благовещенец стал абсолютным чемпионом турнира Diamond Cup Greece. Сначала он оставил позади всех конкурентов в своей ростовой категории до 179 сантиметров. Затем не оставил шансов соперникам в абсолютной категории, когда победители категорий ростовых борются друг с другом.

За победу на чемпионате Денис Шлык стал обладателем так называемой PRO ELITE CARD. Это карта, которая регистрируется в национальной федерации бодибилдинга на мировом уровне.

То есть амурчанин получил престижный международный статус профессионального спортсмена, а с ним и право принимать участие в соревнованиях профессионалов, а не любителей. В новом статусе 25 ноября благовещенец принял участие в итальянском чемпионате Dimond Cup Milan. Где стал лучшим из лучших в своей категории Men`s Physique среди 25 участников из разных стран. За первое место Денису вручили чек на 4,5 тысячи евро, тогда как в соревнованиях любителей денежные призы не предусмотрены.

По словам Дениса, на столь высокие результаты он не рассчитывал. На дебютных европейских соревнованиях в Чехии в сентябре этого года спортсмен стал шестым. После Греции и Милана он даже собирался сделать перерыв на год. Но недавние победы изменили его планы.

«Тот опыт, который я получил в Европе… Я проработал все свои ошибки, которые были допущены. Потому что, помимо того, что ты выставляешь форму, наращиваешь, как говорится, мясо, необходимо еще это мясо красиво преподнести. Это позирование, это повороты и тому подобное. В Чехии это у меня страдало, и это мне, соответственно, занизило баллы. То здесь мы с тренером проработали и выступили уже достойно и получили такие результаты», – поделился счастливый победитель.

Следующие соревнования по бодибилдингу состоятся следующей весной. В какую страну полететь за новыми титулами, Денис, по его словам, пока не решил. Дорога на отечественные состязания ему точно закрыта – из-за статуса международного спортсмена.

Часть полученного в этот раз выигрыша спортсмен планирует потратить на подарок жене ко дню рождения и на покупку себе нового телефона взамен сломанного. Денис не исключает, что оставшиеся средства пойдут на подготовку к предстоящим состязаниям. Перелеты и проживание спортсмены оплачивают самостоятельно. Не платят титулованные профессиональные спортсмены только вступительные взносы. В Европе участники-любители для участия в соревнованиях выкладывают по 200 евро.

Карьеру бодибилдера Денис Шлык начал в 2015 году. Он трехкратный абсолютный чемпион Дальнего Востока по пляжному бодибилдингу. В апреле 2017 года стал бронзовым призером на чемпионате России в Краснодаре, до этого занимал вторые места на состязаниях в Амурской области и Хабаровске. По словам Дениса, победы достаются тяжелым физическим трудом. В период подготовки к соревнованиям тренироваться приходится по три раза в день шесть дней в неделю.