«Фейерверк талантов» устроили в Амурском педагогическом колледже

В Амурском педагогическом колледже Благовещенска прошел творческий конкурс-концерт «Фейерверк талантов». Такое мероприятие впервые организовали в этом году. Студенты смогли отвлечься от учебы и показать все, на что способны.

Всего было 14 номеров. Студенты танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах, читали стихи. В мероприятии приняли участие и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья: они показали танец жестов. В конце мероприятия лучших наградили дипломами.

Просмотров всего: 192

#конкурсы #концерты #культура #музыка #студенты

распечатать

Александр Авдеев