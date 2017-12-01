«Фейерверк талантов» устроили в Амурском педагогическом колледже
В Амурском педагогическом колледже Благовещенска прошел творческий конкурс-концерт «Фейерверк талантов». Такое мероприятие впервые организовали в этом году. Студенты смогли отвлечься от учебы и показать все, на что способны.
Всего было 14 номеров. Студенты танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах, читали стихи. В мероприятии приняли участие и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья: они показали танец жестов. В конце мероприятия лучших наградили дипломами.
Просмотров всего: 192
#конкурсы #концерты #культура #музыка #студенты