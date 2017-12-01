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«Фейерверк талантов» устроили в Амурском педагогическом колледже

«Фейерверк талантов» устроили в Амурском педагогическом колледже

В Амурском педагогическом колледже Благовещенска прошел творческий конкурс-концерт «Фейерверк талантов». Такое мероприятие впервые организовали в этом году. Студенты смогли отвлечься от учебы и показать все, на что способны.

Всего было 14 номеров. Студенты танцевали, пели, играли на музыкальных инструментах, читали стихи. В мероприятии приняли участие и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья: они показали танец жестов. В конце мероприятия лучших наградили дипломами.

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#конкурсы #концерты #культура #музыка #студенты

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