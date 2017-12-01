«Крылья»: маленького Данила забрала приемная семья из другого региона

Фотографии мальчика супруги Александра и Дмитрий сначала увидели на сайте опеки, а посмотрев сюжет в проекте «Крылья», сказали, что окончательно поняли – это их ребенок.

Готовиться к усыновлению супруги начали ещё три года назад, прошли школу приёмных родителей, активно поисками ребёнка занялись в начале лета. И только Даня, как говорят, запал в душу. Семья прилетела в Благовещенск, за неделю мальчик к ним привязался. В реабилитационный центр ребенок попал полгода назад. До этого жил в родной, но неблагополучной семье. Мать лишили родительских прав.

В новом доме Даню ждут 9-летняя сестра и 6-летний брат. Именно родные дети супругов сподвигли их взять ребёнка из детского дома.

«Мы долго искали., Дети говорили – ну давайте уже кого-нибудь усыновим, когда уже наконец. И потом они очень радовались, когда мы поехали. Мы по скайпу говорим с ними постоянно. Они спрашивают про Даню, очень его ждут. Сначала ему нужно дать время освоиться и постепенно вводить новое. Ребёнок из системы, у него очень маленький жизненный опыт. Просто будет привыкать к дому», – поделилась опекун Данила Александра.

Александра по образованию филолог, преподаёт английский язык, глава семейства занимается компьютерными технологиями. Сейчас главное, чтобы малыш освоился в новой семье. Воспитатели предупреждали – маловероятно, что Данил пойдёт на контакт с незнакомыми людьми. Но всё оказалось иначе.

«Думали, будет сидеть в уголочке. Он вышел, сначала ему сказали, ну-ка, давай быстренько стишок расскажи. Он испугался. Потом, когда все немножко отошли, мы с ним начали играть очень хорошо, он начал улыбаться. Когда мы прощались, он уже махал ручкой. Когда мы ещё раз пришли, он уже весь сиял», – рассказал опекун Данила Дмитрий.

В детский сад Данила отдавать пока не планируют – для него это может быть стрессом. Сначала мальчику нужно привыкнуть к новой семье и новой жизни.

Теперь за судьбой Данила будут следить органы опеки города, где проживает семья. По закону, если ребенок будет находиться под опекой, то интересоваться его жизнью чиновники должны вплоть до совершеннолетия.

Между тем, по данным амурского министерства соцзащиты, в основном детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, забирают приемные семьи из Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Саратова, Краснодарского края. В 2016 году одного ребенка из Приамурья усыновила семья из Италии.

В этом году приемные родители появились более чем у 400 детей, из них 15 инвалидов. В прошлом году в семьи передали на 200 детей больше, из них 40 инвалидов.

Бывают случаи, когда детей возвращают из приёмных семей. Основными причинами является нарушение детско-родительских отношений, отсутствие взаимопонимания, а также болезнь опекуна. Чаще возвращают детей подросткового возраста – от 13 до 16 лет. Наибольшую часть детей, составляют мальчики. Также в 2017 году из приемных семей в кровные отдали 11 детей.