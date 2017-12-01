Что изменилось в жизни россиян с 1 декабря

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Перерасчет капремонта

Минстрой России представил методику расчета стоимости работ по капремонту, на основании которой все регионы к декабрю 2017 года должны были провести перерасчет. Это было сделано на фоне массового недовольства россиян суммами, которые ежемесячно начислялись им за капитальный ремонт.

Однако, по решению амурских депутатов, в Амурской области плата за капремонт осталась прежней.

Налог на имущество

До 1 декабря все россияне, владеющие землей, домами, квартирами, транспортными средствами, гаражами или машиноместами должны были заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Если налог до 1 декабря уплачен не будет, то, помимо долга, неплательщику со 2 декабря начнут начислять пеню, неуплата которой, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу.

Новые требования по уплате налогов

С 1 декабря 2017 года при уплате налогов юридическими лицами вступили в силу новые требования к оформлению платежных документов. В частности, изменились требования, касающиеся указания назначения платежа. Если этот пункт отсутствует или указан неверно, то деньги просто не будут зачислены в бюджет, и, соответственно, компания окажется в должниках.

Возмещение убытков по ОСАГО

Участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли в случае, если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей.

Предрейсовый контроль общественного транспорта

В общественном транспорте вступает в силу обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом. Теперь перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную, будут специальные контролеры. Результаты инспекции должны заносить в специальный журнал.

Ограничение импорта мяса

Введено временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. Россельхознадзор обнаружил в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста. Запрет коснется свинины и говядины. Эксперты заявили, что Бразилия является одним из самых крупных поставщиков и запрет на импорт мяса может привести к росту цен на мясную продукцию.

Ограничение по госзакупкам мебели

С 1 декабря 2017 года в рамках госзакупок можно будет приобретать только мебель, произведенную в России или странах ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии). Эта мера не затрагивает интересы граждан напрямую, но в перспективе может привести к росту отечественного рынка мебели. Ограничение будет действовать в течение двух лет.

Прозрачность цен на жилье

Строительные компании обязаны указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров — в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих. Подотчетными становятся даже данные о тарифах на грузоперевозки по железной дороге.

Лицензия на аборты

1 декабря 2017 года вступает в силу постановление правительства РФ, по которому делать аборты смогут только медицинские учреждения, получившие специальную лицензию. Инициатором внесения изменений выступило Министерство здравоохранения. Представитель ведомства Олег Салагай тогда объяснил, что в Минздраве рассчитывают таким образом наладить учет медучреждений, оказывающих подобные услуги. Глава Минздрава Вероника Скворцова в ноябре этого года также рассказала журналистам, что в результате ведомство сможет контролировать безопасность проведения процедуры.