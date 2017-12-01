Что изменилось в жизни россиян с 1 декабря
С 1 декабря в России вступают в силу новые правила по уплате налогов, выплатам автострахования, ограничения по импорту мяса, произведут перерасчет стоимости работ по капремонту, вводится специальная лицензия на проведение абортов, сообщают «Известия».
Перерасчет капремонта
Минстрой России представил методику расчета стоимости работ по капремонту, на основании которой все регионы к декабрю 2017 года должны были провести перерасчет. Это было сделано на фоне массового недовольства россиян суммами, которые ежемесячно начислялись им за капитальный ремонт.
Однако, по решению амурских депутатов, в Амурской области плата за капремонт осталась прежней.
Налог на имущество
До 1 декабря все россияне, владеющие землей, домами, квартирами, транспортными средствами, гаражами или машиноместами должны были заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Если налог до 1 декабря уплачен не будет, то, помимо долга, неплательщику со 2 декабря начнут начислять пеню, неуплата которой, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу.
Новые требования по уплате налогов
С 1 декабря 2017 года при уплате налогов юридическими лицами вступили в силу новые требования к оформлению платежных документов. В частности, изменились требования, касающиеся указания назначения платежа. Если этот пункт отсутствует или указан неверно, то деньги просто не будут зачислены в бюджет, и, соответственно, компания окажется в должниках.
Возмещение убытков по ОСАГО
Участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли в случае, если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей.
Предрейсовый контроль общественного транспорта
В общественном транспорте вступает в силу обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом. Теперь перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную, будут специальные контролеры. Результаты инспекции должны заносить в специальный журнал.
Ограничение импорта мяса
Введено временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. Россельхознадзор обнаружил в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста. Запрет коснется свинины и говядины. Эксперты заявили, что Бразилия является одним из самых крупных поставщиков и запрет на импорт мяса может привести к росту цен на мясную продукцию.
Ограничение по госзакупкам мебели
С 1 декабря 2017 года в рамках госзакупок можно будет приобретать только мебель, произведенную в России или странах ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии). Эта мера не затрагивает интересы граждан напрямую, но в перспективе может привести к росту отечественного рынка мебели. Ограничение будет действовать в течение двух лет.
Прозрачность цен на жилье
Строительные компании обязаны указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров — в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих. Подотчетными становятся даже данные о тарифах на грузоперевозки по железной дороге.
Лицензия на аборты
1 декабря 2017 года вступает в силу постановление правительства РФ, по которому делать аборты смогут только медицинские учреждения, получившие специальную лицензию. Инициатором внесения изменений выступило Министерство здравоохранения. Представитель ведомства Олег Салагай тогда объяснил, что в Минздраве рассчитывают таким образом наладить учет медучреждений, оказывающих подобные услуги. Глава Минздрава Вероника Скворцова в ноябре этого года также рассказала журналистам, что в результате ведомство сможет контролировать безопасность проведения процедуры.
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